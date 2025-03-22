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الأحد 23 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

التعادل السلبي يحسم مواجهة السودان والسنغال في تصفيات كأس العالم 2026

مباراة السودان ضد
مباراة السودان ضد السنغال
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تعادل منتخبا السودان والسنغال سلبيًا، مساء اليوم السبت، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب شهداء بنينا في ليبيا، ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

وحقق منتخب السودان تعادلًا ثمينًا أمام السنغال، ليقترب من تحقيق إنجاز تاريخي، بالتأهل إلى كأس العالم 2026، المقرر إقامته في المكسيك وكندا والولايات المتحدة الأمريكية.

مباراة السودان ضد السنغال

شهدت مباراة السودان ضد السنغال حذرًا تكتييكيًا من المنتخبين، حيث اتسم الأداء بالتنظيم الدفاعي، لينتهي اللقاء بلا أهداف.

بتلك النتيجة، حافظ منتخب السودان على صدارة المجموعة الثانية من تصفيات كأس العالم 2026 برصيد 11 نقطة، جمعها من 3 انتصارات وتعادلين.

بينما جاء منتخب السنغال في المركز الثالث وفي رصيده 9 نقاط، جمعها من فوزين و3 تعادلات، ليتواجد خلف منتخب الكونغو الديمقراطية بـ10 نقاط.

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