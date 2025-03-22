توفير ٩٥ فرصة عمل للسيدات ضمن مبادرة صاحبات المشروعات في دمياط

تلقى الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط ، تقريرا يوضح الوظائف والتدريبات المقدمة للمرأة في دمياط في الفترة من ٢٠١٨ حتى ٢٠٢٤ من خلال التعاون مع منظمة العمل الدولية ضمن البرامج المقدمة بمشروع وظائف لائقة للشباب .

حيث نظم برنامج " صاحبات المشروعات يمضين قدما" بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة العديد من التدريبات في الفترة من ٢٠١٨ حتى ٢٠٢٤ ل ١٩٩١ سيدة ، حيث تم تدريب ٢٣٨ سيدة في ٢٠١٨ و ١٤٥٤ سيدة من عام ٢٠١٩ حتى عام ٢٠٢٣ ، كما تم تدريب ٢٩٩ سيدة عام ٢٠٢٤ .

فيما قد وفرت منظمة العمل الدولية من خلال برامجها المختلفة اجمالي ٩٥ فرصة عمل للسيدات في دمياط خلال عام ٢٠٢٤ حيث تم توفير ١٥ مشروع في برنامج "صاحبات المشروعات يمضين قدما " وتم توفير ٣٦ فرصة عمل للسيدات من خلال برنامج " أبدأ وحسن مشروعك " بالشراكة مع جهاز تنمية المشروعات ، بالاضافة الى ٥ وظائف من خلال "مسابقة رواد دمياط " عام ٢٠٢٤ ، علاوة على ٣٩ وظيفة من خلال برنامج نادي البحث عن وظيفه .

تابع الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، تنفيذ قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية ، لصرف منح إضافية على البطاقات التموينية، وذلك مع مجدى عبد الكريم مدير مديرية التموين بدمياط.

حيث سيتم الصرف خلال شهرى مارس وابريل لعام ٢٠٢٥ ، منحة إضافية لسلع بقيمة مائة وخمسة وعشرون جنيهاً للبطاقه التموينية للفرد الواحد ، على أن يتم صرف سلع بقيمة مائتان وخمسون جنيهاً كمنحة إضافية أيضًا للبطاقه التموينية التى تضم أكثر من فرد ، علاوة على تنفيذ التوجيهات الوزارية بشأن تعديل صرف الحد الأقصى لسلعة السكر الحر بحيث يتم صرف عدد ٢ كيلو جرام سكر بدلاً من كيلو جرام واحد لكل بطاقة مستحقة كدعم إضافية لعدد مستفيد واحد بالبطاقة ، و صرف عدد ٤ كيلو جرام سكر بدلاً من ٢ كيلو جرام لكل بطاقة تضم عدد ٢ مستفيد فأكثر .

هذا وقد أكد " الدكتور أيمن الشهابى " بأنه فى حالة مخالفة اى منفذ تموينى لتلك التوجيهات يتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

