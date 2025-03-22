يوسف عمر يتلاعب بغادة عبد الرازق وداليا شوقي في مسلسل شباب امرأة

شهدت الحلقة السابعة من المسلسل الرمضاني شباب امرأة تطورات كبيرة في علاقة يوسف عمر في شخصية إمام مع شفاعات (غادة عبد الرازق) وسلوى (داليا شوقي) حيث أصبح أكثر قربا من شفاعات بسبب هداياها المتعددة واعترف لسلوى بحبه لها، ما يثير التساؤل حول ما إذا كان إمام يتلاعب بالاثنين كنوع من خبث الفلاحين أم أنه فعلا قروي ساذج.

وكانت التطورات هي محاولة إمام إصلاح علاقته بسلوى بالإدعاء كذباً أنه تخلف عن دعوة الغداء في منزل عائلتها بسبب مشكلة في الحارة التي يسكن فيها واضطراره للتدخل لحلها، مخفياً حقيقة أنه كان مع شفاعات، وحتى عندما سألته سلوى عن مدى جمال مالكة المنزل الذي يسكن فيه تحجج بأنها سيدة كبيرة في السن وارتبك عندما اتصلت به شفاعات ولم يتمكن من الرد عليها.

على الجانب الآخر، تجنب إمام ذكر اسم سلوى أو علاقته بها خلال مقابلاته مع شفاعات، كما كذب عندما سألته سبب عدم رده على مكالمتها، وتحجج أن هاتفه قديم ولا يظهر الأرقام، مع تقبله للهدايا العديدة التي منحتها له شفاعات من ملابس جديدة، وهاتف حديث، بجانب سيارتها التي توصله شبه يومياً إلى مكان عمله.

ويؤدي النجم الشاب يوسف عمر دور الشاب القروي الساذج إمام الذي يترك قريته ويتجه للعمل كطبيب في القاهرة، حيث يسكن في غرفة على السطح لدى المعلمة شفاعات التي تعجب به وتحاول إغواؤه

مسلسل شباب امرأة، سيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج أحمد حسن، ويشارك يوسف عمر البطولة مع غادة عبد الرازق، محمود حافظ، عمرو وهبة، داليا شوقى، جوري بكر، محمد محمود، رانيا منصور، طارق النهرى، شايما الشريف، وعدد آخر من الفنانين.