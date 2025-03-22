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الأحد 23 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

محمد طارق يترأس بعثة الزمالك في جنوب افريقيا لمواجهة الكونفدرالية

بعثة الزمالك
بعثة الزمالك
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قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب تكليف محمد طارق عضو المجلس برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم في جنوب أفريقيا، استعداداً لمواجهة ستيلينبوش في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
يحل الزمالك ضيفاً على نظيره ستيلينبوش بطل جنوب أفريقيا في الثالثة عصر يوم 2 أبريل المقبل على ستاد كيب تاون، في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية
وتقرر سفر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى جنوب أفريقيا في الثانية فجر يوم 30 مارس الجاري استعداداً لخوض المباراة.
ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الزمالك وستيلينبوش في السادسة مساء يوم 9 أبريل المقبل على ستاد القاهرة الدولي.

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