ads
الأحد 23 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

النني يقود الجزيرة لنهائي كأس مصرف أبو ظبي الإسلامي

محمد النني في مباراة
محمد النني في مباراة الجزيرة ضد الوصل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قاد النجم المصري محمد النني فريقه الجزيرة، للتأهل إلى نهائي بطولة كأس مصرف أبو ظبي الإسلامي، بعد اكتساح الوصل بثلاثية مقابل هدف.

استضاف فريق الجزيرة بقيادة النني، اليوم السبت، نظيره الوصل على ملعب استاد محمد بن زايد، في إياب نصف نهائي كأس مصرف أبو ظبي الإسلامي.

شارك النني أساسيًا مع الجزيرة ضد الوصل، ولعب المباراة كاملة، وظهر بشكل جيد، حيث كان يرتدي شارة القائد.

مباراة الجزيرة ضد الوصل

قص رامون ميريز زميل النني، شريط أهداف مباراة الجزيرة ضد الوصل في الدقيقة 20، مستغلًا خطأ فادحًا من حارس مرمى الوصل.

وأضاف فينيسيوس ميلو الهدف الثاني لفريق الجزيرة في الدقيقة 25، بتسديدة رائعة، قبل أن يعزز نبيل فقير تقدم رفاق النني بتسجيله الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 45.

وفي الشوط الثاني، نجح الوصل في تسجيل هدف في الدقيقة 75 من ركلة جزاء عن طريق جواو بيدرو، لينتهي اللقاء بفوز الجزيرة 3-1.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز الوصل على الجزيرة بهدف للا شيء، قبل أن يعود فخر أبوظبي في مواجهة العودة، ليصبح مجموع المباراتين 3-2.

بتلك النتيجة، تأهل الجزيرة إلى المباراة النهائية من بطولة كأس مصرف أبو ظبي الإسلامي على حساب الوصل، وينتظر الفائز من مواجهة شباب الأهلي والشارقة، المقرر إقامتها غدًا الأحد.

وتعاقد الجزيرة الإماراتي مع محمد النني في فترة الانتقالات الصيفية الماضية في صفقة انتقال حر، بعدما انتهى عقده مع أرسنال الإنجليزي مع نهاية الموسم الماضي.

النني الجزيرة كأس مصرف أبو ظبي الوصل محمد النني الجزيرة ضد الوصل مباراة الجزيرة ضد الوصل نهائي كأس مصرف أبو ظبي الإسلامي اخبار النني اخبار محمد النني اخبار الجزيرة الإماراتي اخبار المحترفين اخبار المحترفين المصريين