النني يقود الجزيرة لنهائي كأس مصرف أبو ظبي الإسلامي

قاد النجم المصري محمد النني فريقه الجزيرة، للتأهل إلى نهائي بطولة كأس مصرف أبو ظبي الإسلامي، بعد اكتساح الوصل بثلاثية مقابل هدف.

استضاف فريق الجزيرة بقيادة النني، اليوم السبت، نظيره الوصل على ملعب استاد محمد بن زايد، في إياب نصف نهائي كأس مصرف أبو ظبي الإسلامي.

شارك النني أساسيًا مع الجزيرة ضد الوصل، ولعب المباراة كاملة، وظهر بشكل جيد، حيث كان يرتدي شارة القائد.

مباراة الجزيرة ضد الوصل

قص رامون ميريز زميل النني، شريط أهداف مباراة الجزيرة ضد الوصل في الدقيقة 20، مستغلًا خطأ فادحًا من حارس مرمى الوصل.

وأضاف فينيسيوس ميلو الهدف الثاني لفريق الجزيرة في الدقيقة 25، بتسديدة رائعة، قبل أن يعزز نبيل فقير تقدم رفاق النني بتسجيله الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 45.

وفي الشوط الثاني، نجح الوصل في تسجيل هدف في الدقيقة 75 من ركلة جزاء عن طريق جواو بيدرو، لينتهي اللقاء بفوز الجزيرة 3-1.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز الوصل على الجزيرة بهدف للا شيء، قبل أن يعود فخر أبوظبي في مواجهة العودة، ليصبح مجموع المباراتين 3-2.

بتلك النتيجة، تأهل الجزيرة إلى المباراة النهائية من بطولة كأس مصرف أبو ظبي الإسلامي على حساب الوصل، وينتظر الفائز من مواجهة شباب الأهلي والشارقة، المقرر إقامتها غدًا الأحد.

وتعاقد الجزيرة الإماراتي مع محمد النني في فترة الانتقالات الصيفية الماضية في صفقة انتقال حر، بعدما انتهى عقده مع أرسنال الإنجليزي مع نهاية الموسم الماضي.