وصلت لـ280جنيها.. تعرف على أسعار البامية اليوم السبت 22 رمضان

شهدت أسعار البامية الخضراء في الأسواق المصرية ارتفاعًا ملحوظًا اليوم، السبت 22 مارس 2025 (الموافق 22 رمضان 1446هـ)، حيث تراوح سعر الكيلوجرام بين 150 و280 جنيهًا في بعض المناطق.

أسباب الارتفاع

أوضح حسين أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، أن هذا الارتفاع الجنوني في أسعار البامية، والذي تجاوز 200 جنيه في بعض المناطق، يعود إلى قلة المعروض وتهافت المواطنين على شرائها.

توقعات بانخفاض الأسعار

من المتوقع أن تنخفض أسعار البامية مع زيادة المعروض في الأسواق خلال الفترة المقبلة، مما سيؤدي إلى استقرار الأسعار وعودتها إلى مستوياتها الطبيعية.

أسعار خضروات أخرى

الفلفل الرومي: سجل سعر الكيلو جرام 75 جنيهًا.

الخيار: وصل سعر الكيلو جرام إلى 30 جنيهًا.

الباذنجان الحشو الأسود: بلغ سعر الكيلوجرام 25 جنيهًا.



يُنصح المستهلكون بمتابعة الأسعار في الأسواق المختلفة والتخطيط لاحتياجاتهم الشرائية وفقًا للتغيرات السعرية، والاستفادة من البدائل المتاحة في حالة ارتفاع أسعار بعض الأصناف.