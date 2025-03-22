وكيل صحة المنوفية يتفقد مستشفيات قويسنا وبركة السبع لمتابعة الخدمات الطبية

أجرى الدكتور عماد رمضان، وكيل مديرية الصحة بالمنوفية، والقائم بعمل مدير المديرية مساء اليوم جولة تفقدية لمستشفيي قويسنا المركزي وبركة السبع المركزي، لمتابعة سير العمل والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

رافقه خلال الجولة كل من الدكتور محمد سلامة، مدير إدارة العلاجي، والدكتور مصطفى النعماني، مدير إدارة المستشفيات، والدكتور محمود علي مدير إدارة الطوارئ والرعاية الحرجة , حيث تفقدوا أقسام الطوارئ، والعيادات الخارجية، والأقسام الداخلية، و الإستقبال بالإضافة إلى الاطلاع على جاهزية المستشفيات لاستقبال الحالات الطارئة وتوفير الرعاية الطبية اللازمة.

كان في إستقبالهم الدكتور محمد رضا مدير مستشفى قويسنا المركزي والدكتور أحمد شاهين مدير مستشفى بركة السبع المركزي , وشدد وكيل المديرية على أهمية الالتزام بمعايير الجودة، وحسن معاملة المرضى، وسرعة تقديم الخدمات، مؤكدًا استمرار المتابعة الميدانية لضمان تقديم رعاية صحية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين.