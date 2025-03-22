"تعليم القاهرة" تشارك في ساعة الأرض الليلة بإطفاء الأنوار لمدة 60 دقيقة

شاركت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، مساء اليوم السبت، في فعالية "ساعة الأرض"، حيث تم إطفاء الأنوار والأجهزة الكهربائية غير الضرورية لمدة 60 دقيقة، بدءًا من الساعة 8:30 مساءً وحتى 9:30 مساءً.

ويأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على البيئة وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية ترشيد استهلاك الطاقة.

تأتي هذه المشاركة تنفيذاً لتوجيهات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية سماح إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، بهدف تعزيز السلوكيات الإيجابية التي تساهم في الحفاظ على كوكب الأرض، وتقليل الانبعاثات الضارة التي تؤدي إلى ظاهرة الاحتباس الحراري.

وأكدت المديرية أن ترشيد استهلاك الطاقة ليس مجرد إجراء احترازي، بل هو واجب وطني ومسؤولية جماعية للحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

كما شددت على ضرورة توعية الطلاب بأهمية تقليل استهلاك الكهرباء، ودوره في تحقيق التنمية المستدامة.

يُذكر أن "ساعة الأرض" تعد واحدة من أكبر المبادرات البيئية العالمية، حيث تشارك فيها العديد من الدول سنويًا لدعم الجهود الرامية إلى مكافحة تغير المناخ والحفاظ على البيئة.