حملات تموينية بالعريش للسيطرة علي الأسواق وتلاعب التجار بالأسعار

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء استمرار شن الحملات التموينية للسيطره على الأسواق والحد من ارتفاع الأسعار وملاحقة المخالفين والمتلاعبين فى إطار تنفيذ توجيهات محافظ شمال سيناء ورأفت العبد مدير المديريه بتكثيف الحملات التموينية.

أسفرت حملة اليوم بمدينة العريش عن ضبط سيارة نقل ( تريلا ) محملة بعدد ١٠٠٠ جوال بطاطس زنة الجوال ٢٤ كجم تصدير معد تداولها وبيعها بالسوق المحلى وتم تحريز الكميات وتحرير محضر وعرضه على النيابة العامة

و أشاد مدير المديريه بمجهودات رجال الرقابة التموينية ورجال قسم مباحث التموين.

كما سبق ضبط سيارة محملة بكمية قدرها ٦٠٠٠ لتر سولار لبيعها بالسوق السوداء وضبط سيارة أخرى بها كميه قدرها ٤٠٠ لتر سولار

فى مجال الدقيق تم ضبط مخزن به كمية قدرها ٢٠٩ أجولة دقيق مستودعات زنة ٢٠ كجم مدعم غير مصرح بتداوله وتم تحريز الكميات المضبوطة وتحرير المحاضر اللازمة.