استقرار سعر صرف الدولار رغم زيادة الطلب .. تعرف على الأسباب

شهدت أسعار الدولار الأمريكي استقراراً خلال التعاملات المسائية اليوم السبت 22 مارس 2025، حيث بلغ سعر صرف الدولار مقابل العملة المحلية نحو 50.51 جنيه للشراء، و50.61 جنيه للبيع.

حافظ الجنيه على سعره رغم زيادة الطلب على الدولار من قبل المستوردين، بالإضافة إلى بعض التقلبات في الأسواق العالمية. كما أن البنك المركزي تدخل بشكل محدود لضبط السوق ومنع تقلبات حادة في أسعار الصرف.

من جهة أخرى، أكدت مصادر مصرفية أن الأسواق لا تزال تعاني من بعض الضغوط بسبب ارتفاع فاتورة الواردات، مما يزيد من الطلب على العملة الأجنبية. ومع ذلك، فإن البنك المركزي يعمل على توفير السيولة اللازمة لضمان استقرار سوق الصرف.

ويترقب المتعاملون في السوق تطورات الأيام القادمة، خاصة مع توقعات بزيادة الطلب على الدولار مع اقتراب مواعيد دفع فواتير الاستيراد. كما يتوقع المراقبون أن يستمر البنك المركزي في مراقبة السوق عن كثب لتجنب أي تقلبات غير متوقعة.

يذكر أن أسعار الصرف شهدت استقرارًا نسبيًا خلال الفترة الماضية، بفضل سياسات البنك المركزي التي تهدف إلى تحقيق التوازن في سوق العملات الأجنبية.