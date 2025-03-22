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السبت 22 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

ضربات أمريكية تستهدف مواقع الحوثيين في الحديدة غرب اليمن

غارة
غارة
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شن الجيش الأمريكي ضربات استهدفت مواقع الحوثيين في الحديدة غرب اليمن، بحسب ما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وأفادت قناة "سكاي نيوز" بوجود دوي انفجارات كبيرة يعتقد أنها لغارات أمريكية تستهدف محافظة الحديدة شمال غربي اليمن.

وقالت وسائل إعلام تابعة للحوثيين أن سلسلة غارات أمريكية استهدفت مطار الحديدة غربي اليمن.

وقالت مصادر في تصريحات لقناة "العربية" أن قصف أمريكي استهدف مخازن سلاح في مطار الحديدة.

وأضافت المصادر أن: "قصف أمريكي استهدف منصات صواريخ ومسيرات بمطار الحديدة."

وتابعت المصادر: "3 غارات أمريكية استهدفت مطار الحديدة باليمن."

وكشفت المصادر عن أن الغارات الأمريكية على الحديدة استهدفت القاعدة البحرية بمنطقة الكثيب.

كما وردت أنباء عن إصابة قائد البحرية الحوثية منصور السعدي (أبو سجاد) بالقصف الأمريكي.

الحوثيين اليمن الحديدة مطار مصادر