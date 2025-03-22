دمياط تطفئ أضواءها احتفالا بساعة الارض

شاركت محافظة دمياط مساء اليوم السبت في الاحتفال بساعة الأرض في إطار الجهود المشتركة للحفاظ على البيئة والحد من التغيرات المناخية، حيث دعت المحافظة جميع المواطنين في نطاق المراكز والمدن والأحياء التابعة لها، للمساهمة في هذه المبادرة العالمية.

وحددت المحافظة طرق المشاركة من خلال إطفاء الأنوار غير الضرورية، وتخفيض استهلاك الكهرباء خلال هذه الساعة، وذلك دعمًا للجهود البيئية العالمية، ومساهمةً في الحد من ظاهرة التغيرات المناخية والاحتباس الحراري.

كما شاركت مدينة ميت ابوغالب في كفر سعد في دمياط في "ساعة الأرض" باطفاء الانوار بمبنى الوحدة المحلية وشوارع المدينة للمشاركة فى ساعة الأرض.

وتشارك مدينة دمياط مساء اليوم السبت، ولمدة ساعة واحدة، من الساعة 8،30 إلى 9,30 مساءً حسب التوقيت المحلي، في الحدث البيئي العالمي فيما يعرف بــ «ساعة الأرض»، الذي ينظمه الصندوق العالمي للطبيعة سنويًا، وتشارك فيه وزارة البيئة تحت شعار «أنا أشارك في ساعة الأرض»، من خلال تشجيع الأفراد والمجتمعات وملاك المنازل والشركات على إطفاء الأضواء والأجهزة الإليكترونية غير الرئيسية.

وأكدت المحافظة أن مباني ووحدات الجهاز التنفيذي والمنشآت، والهيئات العامة، ودواوين المدن والمراكز، ستشارك في هذا الحدث، تأكيدًا على الالتزام بحماية الكوكب للأجيال القادمة، تحت شعار «معًا نصنع الفرق، ومعًا نحو بيئة أكثر استدامة».

وتم تخفيض وإطفاء الإنارة الخارجية وغير الأساسية في عدد من المنشآت الحكومية والسياحية والشوارع والميادين بالمحافظة والمنشآت التابعة للمحافظة وغيرها لمدة ساعة واحدة، بدءا من الساعة 8.30 حتى الساعة 9.30 وذلك مساء اليوم السبت.