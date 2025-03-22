بابافاسيليو يكشف الفارق بين ولايتيه مع غزل المحلة

كشف المدرب القبرصي نيكوديموس بابافاسيليو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، عن الفارق الكبير بين تجربتيه مع الفريق، مؤكدًا أن الولاية الأولى كانت مختلفة رغم صعوبة التوقيت.

تولي بابافاسيليو تدريب غزل المحلة في ولايته الثانية خلفًا للمدرب شوقي غريب، مطلع شهر فبراير الماضي، إذ تولى قيادة زعيم الفلاحين في سبتمبر 2022 إلى يناير 2023.

وأوضح بابافاسيليو، اليوم السبت، الفارق بين الولايتين في تدريب غزل المحلة، وذلك في تصريحات إذاعية.

ولاية بابافاسيليو الأولى مع غزل المحلة

أوضح بابافاسيليو أنه بدأ الموسم مع غزل المحلة في ولايته الأولى، مما منحه مساحة جيدة لاختيار اللاعبين المناسبين لخططه وأفكاره، ولكن أزمة المستحقات المالية للاعبين والجهاز الفني أنهت تجربته الأولى مع زعيم الدلتا، بسبب عدم حل المشكلة من مجلس الإدارة السابق، مشيدًا بهذا المجلس، معترفًا بفضله في منحه فرصة النجاح.

الولاية الثانية لـ بابافاسيليو مع غزل المحلة

وأشار بابافاسيليو إلى أن تجربته الثانية مع غزل المحلة، رغم بدايتها في منتصف الموسم، مختلفة تمامًا عن الأولى.

وأشاد بابافاسيليو بمجلس إدارة نادي غزل المحلة برئاسة المهندس وليد خليل ونائبه المهندس تامر خليل، مؤكدًا أن هذا المجلس يمتلك أفكارًا ورؤى طموحة لتطوير الفريق.

وأعرب المدرب القبرصي عن سعادته بالأجواء الداعمة التي يحظى بها في النادي، متمنيًا مساعدة غزل المحلة على البقاء في الدوري الممتاز هذا الموسم، وقيادته في الموسم القادم.

وأكد نيكوديموس بابافاسيليو على جودة اللاعبين واستجابتهم للتعليمات في ولايته الثانية، رغم ضغط المباريات الذي يواجه زعيم الفلاحين في جميع البطولات.

غزل المحلة

طموحات بابافاسيليو

وأكد بابافاسيليو على حبه لخوض التحديات والنجاح فيها، مشيرًا إلى نجاحه في تحقيق هدف البقاء في الدوري مع أندية وادي دجلة والبنك الأهلي، وهو ما يثق في تكراره مع غزل المحلة.

وكشف مدرب غزل المحلة عن طموحه في تدريب منتخب مصر أو أحد الأندية الثلاثة الكبرى في المستقبل.

وشدد نيكوديموس بابافاسيليو على أن تركيزه الحالي منصب على غزل المحلة، الذي يرى أنه يمتلك تاريخًا عريقًا ويتحسن وضعه في الفترة القادمة.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز السابع في جدول ترتيب مجموعة الهبوط في الدوري الممتاز برصيد 17 نقطة.