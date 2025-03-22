يسرا اللوزي تواجه أمينة خليل بخيانة زوجها في مسلسل “لام شمسية”

شهدت حلقة اليوم السبت من مسلسل “لام شمسية” إخبار رباب (يسرا اللوزي) لـ نيللي (أمينة خليل) بحقيقة خيانة زوجها طارق (أحمد السعدني)، حيث أخبرت رباب نيللي بكل وضوح بما رأته في المطعم، حين شاهدت طارق مع امرأة أخرى في لحظة تكشف عن علاقة خاصة تجمعهما، هذا التصرف يطرح سؤالًا، إذا كانت رباب قادرة على قول الحقيقة في موقف يخص الآخرين، فما الذي يمنعها من مواجهة الحقيقة الخاصة بها؟ لماذا تصمت تجاه زوجها وسام (محمد شاهين) رغم كل الشكوك والقلق الذي يسيطر عليها؟

بدت رباب أمام نيللي امرأة قادرة على قول الحقيقة بلا تردد، خاصة حين لا تكون هي المعنية بالأمر مباشرة. لكن حين تصبح جزءًا من الأزمة، يظهر ضعفها وترددها، وكأنها تفقد القدرة على المواجهة كلما أصبح الخطر أقرب إليها. هذا التناقض يكشف عن خوفها من العواقب التي قد تترتب على كشف الحقيقة.

مسلسل لام شمسية يناقش مجموعة من القضايا الاجتماعية الحساسة، من بينها العلاقات الزوجية غير الصحية، وأثرها السلبي على الأفراد والأسرة. كما يسلّط الضوء على قضية التحرش الجنسي بالأطفال، مؤكداً أهمية التوعية بهذه القضية رغم حساسيتها، لتفادي خلق صراعات نفسية واجتماعية قد تهدد استقرار العائلات.

المسلسل من بطولة أمينة خليل، أحمد السعدني، يسرا اللوزي، ومحمد شاهين، وهو من تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي.