طريقتين لتحضير السمبوسة بالمنزل.. تعرف عليهما

تعد السمبوسة من الوجبات السريعة، والمفضلة للأسر في شهر رمضان ونقدم لكم طريقة تحضيرها في المنزل.

عجينة السمبوسة المقرمشة بالنشا، اللازم لإعدادها المقادير التالية:

2 كوب دقيق لمختلف الاستخدامات.

3 ملاعق نشا صغيرة.

نصف ملعقة ملح صغيرة.

ربع كوب زيت نباتي.

ملعقة خل صغيرة.

ماء دافئ للعجن.

خطوات تحضير عجينة السمبوسة

احضر قدر عميق وضع به الطحين والنشا والملح والزيت.

اخلط كافة المكونات؛ ثم أضف الخل والماء الدافئ تدريجيًا وابدأ بالعجن.

استمر بالعجن حتى يتماسك العجين.

غط العجين واتركه يهدأ لساعة؛ ثم اقطعه على شكل كرات صغيرة متساوية ولا تنس تغطيتها.

افرد كرات العجين ثم ضعها بقالب التشكيل.

ضع الحشوة بالقالب واغلقها بواسطة ضغطها جيدًا.

كرر الخطوة السابقة حتى تنتهي الكمية.

ضع مقلاة بها زيت غزير واتركها حتى يسخن بشدة.

انزل شرائح السمبوسة واتركها حتى تأخذ اللون الذهبي من كافة الاتجاهات.

أخرج شرائح السمبوسة على مصفاه؛ ثم قدمها ساخنة واستمتع بطعمها اللذيذ.

طريقة عجينة السمبوسة منال العالم

تحدثت الشيف منال العالم -أحد الطهاة الأردنيين بالعالم العربي- عن طريقة عمل عجينة السمبوسة مثل المطاعم، ولم يستغرقها سوى ساعة لطهيها، بعدما جهزت المقادير التالية:

2 كوب دقيق.

ربع كوب زيت.

¼ 1 كوب حليب دافئ.

ملح.

زيت نباتي للقلي حسب الكمية.

خطوات لإعداد عجين السمبوسك

البدأ بوضع الطحين والملح والكمون بقدر عميق.

وضع إناء على النار وأضف به الحليب والزيت حتى الغليان؛ ثم أطفأ عليه.

أضاف مزيج الحليب والزيت على الطحين، والبدأ بالعجن حتى يصبح العجين متماسكًا.

غطي العجين وتركه يهدأ لأكثر من ساعة.

فرد العجين بالنشابة وانثر عليه قليلًا من الملح.

قطع العجين المفرود لشرائح دائرية، ووضع به الحشوة.

اغلق العجين واضغط أطرافه بشوكة، وكرر الخطوة.

سخن زيت غزير بمقلاة ثم وضعت فيه شرائح السمبوسة حتى اكتسبت اللون الذهبي؛ ثم صفها من الزيت وقدمها ساخنة.

كيفية إعداد عجينة السمبوسك السوري

تختلف طريقة عمل عجينة السمبوسة عن الطرق التقليدية الأخرى، ويكمن سر السوريين في مزج البيكينج باودر مع الدقيق والزيت والملح؛ لأنه يمنح للسمبوسك قرمشة ومذاقا لذيذا، وكل ما عليك فعله هو مزج المكونات مع بعضها البعض، وعجنها لحوالي 10 دقائق وتزويدها بالماء تدريجيا، حتى يتماسك العجين؛ ثم يترك ليهدأ ساعتين وبعدها يمكنك تشكيله كما تريد وحشوه بالجبن أو باللحم أو بالخضروات.