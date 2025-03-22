انتخاب حاتم البطيوي أمينًا عامًّا لمنتدى أصيلة خلفا للراحل محمد بن عيسى

عقدت مؤسسة منتدى أصيلة، مساء اليوم السبت، جمعا عاما استثنائيا لاختيار أمين عام جديد للمؤسسة، وذلك عقب رحيل الرائد المؤسس محمد بن عيسى، الذي كان قد أعيد انتخابه مؤخرا رغم ظروفه الصحية.

وقد تم انتخاب الإعلامي حاتم البطيوي بالإجماع لتولي المنصب، خصوصا وأنه كان مكلفا بالإعلام والتواصل داخل المؤسسة، وحاضرًا في كل مواسم المنتدى وتربطه علاقات متينة مع الوسط الثقافي والاعلامي المغربي وخارجه ، بل هو من الجيل الذي تربى في ظلال المنتدى ورعاية وتوجيه مؤسسه الراحل الاستاذ بن عيسى مما جعله شخصية بارزة ومؤهلة لاستكمال المسار الثقافي للمؤسسة.

كما شهد الجمع العام الاستثنائي الحفاظ على نفس أعضاء المؤسسة ومهامهم، وذلك بالنظر إلى أن الجمع العام العادي كان قد انعقد قبل أيام قليلة فقط من وفاة بن عيسى.

وتعد مؤسسة منتدى أصيلة من أبرز الهيئات الثقافية على المستوى الوطني، والعربي ذات الاستقطاب الأممي.. حيث تشرف على تنظيم مهرجان أصيلة الثقافي الدولي، الذي يقارب خمسين دورة، وساهم في تعزيز مكانة المدينة كمركز للإشعاع الثقافي والفكري عالميا.

