تفاصيل فيلم وثائقي يبرز معالم المسجد النبوي وقبر النبي والحياة العصرية بالمدينة

طرح المخرج أحمد قدري أجدد أفلامه "المدينة" وثائقي يبرز معالم المدينة المنورة الأثرية والعصرية والدينية بشكل سينمائي احترافي.

ويحاكي فيلم المدينة الحياة الواقعية داخل إحدى أجمل المدن في المملكة العربية السعودية ويقدم مزيجا بصريا وموسيقيا بين الجانب الديني والأثري متمثلا في جماليات المسجد النبوي الشريف وقبر النبي والروضة الشريفة والمعالم التاريخية وبين الجانب العصري لحياة سكان المدينة وعاداتهم اليومية والمعمار الحديث في بيوته وقصوره.

الفيلم الوثائقي استغرق تصويره 13 يوما متواصلا استخدم فيها أحمد قدري تقنيات تصوير سينمائية حديثة لتبرز جماليات المدينة المنورة عبر رحلة بصرية أخاذة تتجول فيها الكاميرا بين شوارع المدينة ومعالمه الدينية، شهدت استخدام تقنية "اف بي في" إحدى تقنيات التصوير الطائر الحديثة مع مزجها بموسيقى تصويرية من إبداع الموسيقار خالد الكمار.

وانتهى المخرج أحمد قدري مؤخرا، من تصوير فيلم "سابع سما"، يجسد القصة الحقيقة للبطل المصري اللواء قدري عبد الحميد، أول مصري يحصد لقب "توب جن" أعرق وأهم جائزة عسكرية على مستوى العالم في القوات الجوية، والذي توج بها رسميا عام 1978 بعد إنجازاته العسكرية في حرب أكتوبر المجيدة.

يشار إلى أن أحمد قدري المصور الرسمي للمنتخب المصري الأول لكرة القدم بجانب كونه مخرجا للعديد من الأفلام والأعماله الدرامية والدعائية من بينها فيلم الفيفا الوثائقي عن النجم العالمي محمد صلاح، أولى الإصدارات الوثائقية لمنصة الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" الرقمية.