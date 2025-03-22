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السبت 22 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

وزير الرياضة يلتقي أعضاء برلمان شباب مصر لبحث استراتيجيات التمكين

الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي
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أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أهمية الدور الذي يضطلع به برلمان شباب مصر في تأهيل الشباب للمشاركة الفاعلة في الحياة السياسية والمجتمعية، مشيدًا بالنماذج الشبابية الواعدة التي تسهم في إثراء العمل الشبابي وتعزيز دورهم في التنمية.

جاء ذلك خلال لقائه أعضاء برلمان شباب مصر بمركز التنمية الشبابية في التجمع الأول، وتناوله الإفطار معهم، حيث ناقش معهم أبرز القضايا التي تهم الشباب، مستعرضًا مقترحاتهم لتطوير البرامج الشبابية وتعزيز مشاركتهم في المشروعات القومية.

وشدد الوزير على أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا كبيرًا بقضايا الشباب، واضعة تمكينهم وتأهيلهم على رأس أولوياتها، إيمانًا بدورهم الحيوي في بناء الجمهورية الجديدة، مؤكدًا أن الوزارة مستمرة في دعم المبادرات التي تسهم في بناء قدرات الشباب وتهيئتهم لتولي المناصب القيادية.

خلال اللقاء، استمع الوزير إلى رؤى ومقترحات أعضاء البرلمان حول آليات تعزيز دورهم في طرح القضايا التي تمس الشباب بمختلف محافظات الجمهورية، مع التركيز على تفعيل دور برلمان الشباب في دعم السياسات العامة وتقديم توصيات بناءة تسهم في صنع القرار.

كما أكد أهمية استمرار الحوار والتواصل بين الشباب وصناع القرار لضمان تمثيل فاعل لأفكارهم وطموحاتهم في مختلف المجالات.

حضر اللقاء النائبة شادية خضير، عضو مجلس النواب، وإيمان عبد الجابر، رئيس الإدارة المركزية للتعليم المدني، وأحمد عبد الوكيل، مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، وراندا البيطار، مدير عام برلمان الشباب والطلائع، ومحمد صدقي، رئيس مجلس إدارة مركز التنمية الشبابية، ومحمد محمود، رئيس برلمان شباب مصر.

وزير الرياضة برلمان شباب مصر الدكتور أشرف صبحى الحياة السياسية والمجتمعية