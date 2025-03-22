إصابة تجبر أنس جابر على الانسحاب من بطولة ميامي للتنس

شهدت بطولة ميامي للتنس حدثًا مؤسفًا، حيث اضطرت النجمة التونسية أنس جابر، المصنفة 30 عالميًا، إلى الانسحاب من مباراتها أمام الإيطالية جاسمين باوليني، المصنفة السابعة عالميًا، بسبب الإصابة.

لم تستمر المباراة سوى 29 دقيقة فقط، قبل أن تطلب أنس جابر إيقافها، وذلك بسبب شعورها بآلام حادة في عضلة الساق.

جاسمين باوليني تتأهل على حساب أنس جابر

وكانت باوليني متقدمة على أنس جابر في النتيجة 4-3 في المجموعة الأولى، حينما قررت نجمة التنس التونسية الانسحاب من المباراة.

بهذا الانسحاب، تأهلت الإيطالية جاسمين باوليني إلى الدور ثمن النهائي من بطولة ميامي للتنس، لتواجه باوليني الفائزة من المباراة التي تجمع بين اليابانية ناومي أوساكا والأمريكية هيلي بابتيست.

يعد انسحاب أنس جابر خسارة كبيرة لها ولعشاقها، خاصة أنها كانت تسعى لتقديم أداء قوي في بطولة ميامي للتنس.

وكانت أنس جابر ودعت بطولة قطر المفتوحة للتنس من الدور ربع النهائي، كما ودعت نجمة التنس التونسية بطولة دبي الحرة للتنس مبكرًا، بعد خسارته من الأمريكية بيتون ستيرنز في الدور الأول.