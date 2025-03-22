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السبت 22 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

جامعة بنها تشارك في المبادرة العالمية " ساعة الأرض"

جانب من الحدث
جانب من الحدث
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شاركت جامعة بنها بشكل فعّال في المبادرة العالمية "ساعة الأرض"، والتي تهدف إلى التوعية بأهمية الحفاظ على البيئة وترشيد استهلاك الطاقة. 
وقال الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها أن الجامعة قامت بتنظيم فعاليات توعوية بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والمجتمع المحلي، مسلّطة الضوء على القضايا البيئية وأهمية الحد من تأثيرات التغير المناخي.
واشار الجيزاوى إلى أنه تم إطفاء الأنوار في عدد من مباني الجامعة خلال ساعة الأرض، في بادرة رمزية لدعم الجهود العالمية في مواجهة التحديات البيئية وتعزيز ثقافة الاستدامة ، مؤكدا أن هذه الخطوة تعكس التزام الجامعة بالمشاركة في المبادرات الدولية والمساهمة في خلق مستقبل أكثر استدامة.

أعضاء هيئة التدريس الحفاظ على البيئة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ترشيد استهلاك الطاقة