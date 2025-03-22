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السبت 22 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

شبورة مائية ومعتدل الحرارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا

حالة الطقس
حالة الطقس
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كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس  غدا  الأحد حيث يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد و طقس بارد ليلا وفي الصباح الباكر  علي اغلب الانحاء .

كما يشهد  غدا الأحد  شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. 

 درجات الحرارة المتوقعة 

ولفتت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدا الأحد، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 22 للعظمى والصغرى 14 درجة، وعلى السواحل الشمالية 21 للعظمى والصغرى 12 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 25 للعظمى والصغرى 15 وعلى شمال الصعيد 23 للعظمي والصغرى 10 درجة ، وعلى جنوب الصعيد  26 للعظمي والصغري 12 درجة.

 

 

الارصاد حالة الطقس غدا الاحد