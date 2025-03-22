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السبت 22 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

راهبان جديدان لدير "الفاخوري" بإسنا

صورة من الحدث
صورة من الحدث
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صلى الأنبا يواقيم الأسقف العام لإسنا وأرمنت، والنائب البابوي لدير الأنبا متاؤس الفاخوري بجبل أصفون بإسنا، صباح اليوم، صلوات طقس رهبنة اثنين من طالبي الرهبنة بالدير ذاته، ممن أنهوا فترة الاختبار الرهباني المقررة بالدير

الراهبان الجديدان هما:
الراهب زخارياس الفاخوري.
الراهب يسطس الفاخوري.

شاركه الصلوات صاحبا النيافة الأنبا يوساب الأسقف العام لإيبارشية الأقصر، والأنبا إقلاديوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا باخوميوس (الشايب) بالأقصر، وشارك كذلك الآباء مجمع رهبان الدير، وبعض الآباء الرهبان من ديري الشهيد مارجرجس بالرزيقات، والأنبا باخوميوس (الشايب) بالأقصر، إلى جانب عدد الآباء الكهنة.

الأسقف العام لإسنا وأرمنت الأنبا إقلاديوس الأنبا باخوميوس الأنبا باخوميوس الشايب الأنبا متاؤس الفاخوري الأنبا يواقيم الأسقف العام