إحباط محاولة تهريب أدوية بشرية وساعات بجمارك نويبع

تمكن رجال الجمارك بالادارة العامة لجمارك نويبع البحري برئاسة محمود حمزة من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية والساعات بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ وقانون الجمارك ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ وقانون الاستيراد والتصدير ١١٨ لسنة ١٩٧٥ .

فبناء على مذكرة إشتباه مقدمة من إدارة تفتيش الركاب ومكافحة التهرب الجمركي والأمن الجمركي وإدارة قسم البحث الجنائي وفرع مكافحة المخدرات بميناء نويبع مفادها اعتزام المدعو ع . ي . ج سائق شاحنة مصرى الجنسية القيام بتهريب بضائع غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية حال وصوله إلى نويبع على العبارة آيله القادمة من ميناء العقبه الاردني .

وتم تشكيل لجنة جمركية من عمر عبد النور مدير ادارة تفتيش الركاب وسعد زكريا ومحمد عبد الرحيم وأحمد نصير مأمورى الجمرك والسيد أبوخضير مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركي و محمد الأهل رئيس قسم الأمن الجمركي لتنفيذ الإخبارية بالتعاون والتنسيق مع اداره قسم البحث الجنائي بميناء نويبع فتم ضبط عدد 700 أمبول دواء بشرى و3690 قرص أدوية بشرية و 92 ساعة ماركات متنوعة مخبأة بطريقة يصعب الوصول اليها داخل شاحنه قيادته ولم يقر عنها أثناء التفتيش الجمركي.

جنيه وبلغت قيمة التعويضات الجمركية المستحقة ٣٠٠ ألف جنيه.



قرر سلمى سلمان رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 4 لسنة 2025.

وحرره محمد عبد الخالق مدير الادارة ومحمد السبع وعبد الجواد وطارق جبر.

وتم التصالح وسداد كافه الرسوم والتعويضات الجمركية المستحقة .