تشكيل غزل المحلة ضد سيراميكا في كأس عاصمة مصر

أعلن القبرصي نيكوديموس بابافاسيليو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة سيراميكا كليوباترا، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر (كأس رابطة الأندية المحترفة).

يحل فريق غزل المحلة، اليوم السبت، ضيفًا على نظيره سيراميكا كليوباترا بملعب استاد هيئة قناة السويس، في لقاء ينطلق في التاسعة والنصف مساء.

يتواجد التونسي محمد علي بن حمودة على رأس هجوم غزل المحلة أمام سيراميكا، ويعاونه عبده يحيى وعناج ميهوب ورشاد العرفاوي.

كان غزل المحلة فاز زد بنتيجة 3-1 في الجولة الأولى من كأس عاصمة مصر، وتعادل مع البنك الأهلي في الجولة الثانية بهدف لمثله.

ويحتل غزل المحلة وصافة جدول ترتيب المجموعة الثانية من مجموعات كأس عاصمة مصر برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف عن البنك الأهلي المتصدر، بينما يأتي المصري البورسعيدي في المركز الثالث بنقطة وحيدة، وبفارق الأهداف أيضًا عن زد رابع الترتيب، بينما يتذيل سيراميكا كليوباترا ترتيب المجموعة بلا نقاط.

تشكيل غزل المحلة ضد سيراميكا

حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: محمد جابر - عمرو الجزار - أحمد كاستيلو - يحيى زكريا

خط الوسط: موري توريه - محمد بن شرقي - رشاد العرفاوي

وفي الهجوم: عبده يحيى - محمد علي بن حمودة - عماد ميهوب.