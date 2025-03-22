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السبت 22 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

علي ماهر يعلن تشكيل سيراميكا أمام المحلة في "الرابطة"

سيراميكا
سيراميكا
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أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن علي ماهر ، تشكيل الفريق لمواجهة غزل المحلة ضمن مباريات دور الجولة الثانية من كأس عاصمة مصر.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: عبد الرحمن بودي - رجب نبيل - سعد سمير - يوسف عفيفي.

خط الوسط: محمد توني - مازن ياسر - محمد عادل -  أيمن موكا - احمد بلحاج.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:
محمد كوكو - احمد بيكهام - أحمد هاني - محمد رضا - محمد شكري - محمد صادق - إبراهيم محمد - محمد رضا بوبو - مروان عثمان.

سيراميكا كليوباترا ماهر غزل المحلة مصر