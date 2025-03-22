علي ماهر يعلن تشكيل سيراميكا أمام المحلة في "الرابطة"

أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن علي ماهر ، تشكيل الفريق لمواجهة غزل المحلة ضمن مباريات دور الجولة الثانية من كأس عاصمة مصر.
وجاء تشكيل الفريق كالتالي:
حراسة المرمى: محمد بسام.
خط الدفاع: عبد الرحمن بودي - رجب نبيل - سعد سمير - يوسف عفيفي.
خط الوسط: محمد توني - مازن ياسر - محمد عادل - أيمن موكا - احمد بلحاج.
خط الهجوم: فخري لاكاي.
يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:
محمد كوكو - احمد بيكهام - أحمد هاني - محمد رضا - محمد شكري - محمد صادق - إبراهيم محمد - محمد رضا بوبو - مروان عثمان.