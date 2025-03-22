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السبت 22 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

عبدالإله السناني ينهي تصوير "ليالي الشميسي" وسط إشادات واسعة بشخصيته على "إكس"

عبدالاله السناني
عبدالاله السناني
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أنهى الفنان عبدالإله السناني، تصوير مشاهده في مسلسل "ليالي الشميسي"، الذي يُعرض حاليًا على قناة السعودية ومنصة شاهد، وقد تصدّر العمل قائمة الأكثر مشاهدة على المنصتين منذ بداية شهر رمضان.

وحظيت شخصية "عبدالله" التي يجسدها السناني بإعجاب واسع من الجمهور والنقاد، حيث تصدّر اسمه قائمة الأكثر تداولًا على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، كما حصدت مقاطع من المسلسل ملايين المشاهدات وإعادة التغريد منذ بدء عرضه.

ويؤدي السناني دور عبدالله، الابن الأكبر لأحد كبار تجار الشميسي، الذي يُفاجأ بعد وفاة والده باختفاء جميع ممتلكاته وسحب أرصدته من البنوك دون علم أحد، هذا الحدث يُثير شكوكه، فيبدأ رحلة البحث عن الميراث والانتقام.

يشارك في بطولة المسلسل إلى جانب عبدالإله السناني كلٌّ من ريم عبدالله، عبدالرحمن نافع، هبة الحسين، عبدالعزيز السكرين، بدر الدبل، وعبدالله الحمادي. العمل من فكرة محمد السلطان، ومعالجة درامية وحوار ندى خالد، وإخراج محمد لطفي، وإنتاج هيئة الإذاعة والتلفزيون، وإشراف عام إبراهيم الفرحان.

عبدالاله السناني ليالي الشميسي عبدالله هيئة الإذاعة والتلفزيون إبراهيم الفرحان ريم عبدالله