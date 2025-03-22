مسلسل حكيم باشا الحلقة 22.. حديث مصطفى شعبان مع زوجاته الثلاثة بعد وفاة عمه

شهدت أحداث الحلقة الثانية والعشرين من مسلسل «حكيم باشا» للنجم مصطفى شعبان وآخرين، على العديد من الأحداث الهامة والمثيرة، وذلك بعد أن تم عرضها مساء اليوم على قناة «cbc» العامة، هذا بالتزامن مع عرضها حصرياً عبر منصة Watch it الأصلية فى تمام الساعة 7:15 مساءً لكل منهما بتوقيت القاهرة، ثم يتم عرضها لاحقاً على قناة «الحياة» العامة، فى تمام الساعة 9:30 مساءً، وتتوالى إعادة مواعيد بث عرضها في توقيتات زمنية مختلفة عبر شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية.

بدأت الحلقة الثانية والعشرون من مسلسل "حكيم باشا"، على صدمة ولاد "نوح- أحمد فؤاد سليم" في ابن عمهم "حكيم- مصطفى شعبان"، بعد أن أخبرهم بأنه لن يقسم الميراث تنفيذا لوصية عمه.

وجاء ضمن أحداث الحلقة الثانية والعشرون، حديث "برنسه- سهر الصايغ" مع "بحر- محمد نجاتي" و"سليم- منذر ريحانة"، بعد صدمتهم في "حكيم- مصطفى شعبان"، واتفقوا على أن "سليم- منذر ريحانة" سوف يكون كبيرهم حتى يأخذ الأموال ويقسمها بينهما وأنهم سوف يضموا "ياسين- ميدو عادل" شقيقهم إليهما، لأنه هو الذي سيساعدهم في غسيل الأموال.

في سياق متصل حديث "حكيم- مصطفى شعبان" مع زوجاته ففي البداية مع "غزل- دينا فؤاد" وقال لها أنه سوف يجعلها سيدة القصر وكلمتها تمشي على الكل، ثم حديثه مع "صفا- هاجر الشرنوبي" والتي قالت له أن يوزع المال ويشترى راحة البال ولكنه رفض، ثم قالت له أن والدها "جارحي- حمدي هيكل" إذا حدث له شيء بسببه لن تسامحه.

وانتهت الحلقة على حديث "حكيم- مصطفى شعبان" مع "لوما- يارا قاسم"، والتي قالت له أنت قررت عدم توزيع المال لولاد عمك لأجل ولدك وليس تنفيذاً لوصية عمك وانتهت الحلقة على ذلك.

جدير بالذكر أن مسلسل «حكيم باشا»، للمنتج تامر مرسي ومن بطولة النجم الكبير مصطفى شعبان ويشارك في بطولته كوكبة ونخبة كبيرة من النجوم وعلى رأسهم: النجمة سهر الصايغ، دينا فؤاد، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، سارة نور، محمد نجاتى، ميدو عادل، سلوى عثمان، أحمد فؤاد سليم، أحمد صيام، فتوح أحمد، محمد العمروسي، هاجر الشرنوبي، يارا قاسم، هايدى رفعت، أحمد فهيم، أحمد صادق، منير مكرم، أحمد بسيم، شيماء عباس، حمدي هيكل، ماجدة منير، رضا إدريس، مجدى السباعي، سيد التيتي، حمدي إسماعيل، محمود الشرقاوي وآخرين وهو من قصة وسيناريو وحوار محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين.