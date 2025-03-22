مسلسل المداح 5 الحلقة 23.. حمادة هلال يقضي على الوباء

شهدت أحداث الحلقة 23 من مسلسل "المداح" الجزء الخامس تطورات مثيرة بعدما حصل الشيخ جاد على الصولجان، ليكتشف أن المرسل له أشار إلى أن حفيده صابر هو من سيقضي على الشر، ومع تساؤلات الشيخ جاد عن كيفية تحقيق ذلك في ظل عدم إنجابه، جاءته بشرى من المرسل، حيث أخبره أن زوجته ستصبح حاملل عند عودته، وفي نفس الوقت قدم المرسل خنجر لصديق الشيخ جاد، مما يضيف مزيدًا من الغموض للأحداث.

على جانب آخر، ينجح الشيخ صابر في العثور على العسل المطلوب لتحضير تركيبة العلاج ضد الوباء المنتشر، ورغم محاولات ست الحسن والملك الأحمر لتخريب مخططاته وكسر إناء العسل، يتمكن صابر من تحضير التركيبة وتوزيعها على المرضى، كما تناولها هو شخصيًا، ليشعر الجميع بتحسن بعد تناول العلاج.

من جهة أخرى، تواصل رحاب ممارسة السحر، ولكنها تشعر بالخوف من تأثير طقوسها على ابنها، حيث تحاول إبعاد أي خطر عنه أثناء تحضيرها للطقوس السحرية.

وفي نهاية الحلقة، يتم تجسيد شخصية السيد كامل في صورة الشيخ سلام أمام حسن، ليخبره أنه والده وأنه لم يمت كما كان يُعتقد، هذا الخبر يترك حسن في حالة من الصدمة والدهشة، وعند عودته إلى المنزل، يناقش حسن مع صابر والحاجة صفاء هذا الأمر، حيث يؤكد له صابر أن والده توفي بالفعل، لكن المفاجأة تأتي عندما يدخل الشيخ سلام عليهم فجأة، مما يفتح بابًا واسعًا من الأسئلة والتساؤلات حول هذا الأمر الغامض.

يذكر أن مسلسل "المداح 5" بطولة حمادة هلال، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، يسرا اللوزي، محسن محيي الدين،، أحمد بدير، حنان سليمان، محمد علي رزق، تامر شلتوت، غادة عادل، جوري بكر، وخالد الصاوي، تأليف أمين جمال وشريف يسري ووليد أبو المجد، وإخراج أحمد سمير فرج.