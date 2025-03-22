الرئيس السيسي: الفن بقى تجارة وأنا خايف على الذوق العام للمصريين .. شاهد

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، دور الفن والإعلام فى تشكيل الشخصية المصرية والذوق العام.

وقال الرئيس السيسي :" فى الموضوع ده أنا قولت إنها عبارة عن مراجعة.. مراجعة لذاتنا كلنا كان فيه واقع مختلف عن الواقع الموجود فيه.. كانت صناعة وبقت تجارة".

وأضاف الرئيس السيسي خلال لقاء المرأة المصرية والأم المثالية: كانت الدولة المصرية التي تساهم فيه وفيه إنتاج تليفزيوني للدولة.. وكان فيه أهداف حطها ناس من الجامعات والمسئولين اللى فاهمين يعني ايه إعلام ويعني ايه علم نفس وعلم اجتماع ويعني ايه مجتمع وصياغته.. وبالتالي كان ينفق عليه".

وتابع الرئيس السيسي: "لما دخلنا فى تطورات خلال 30 – 40 سنة اللى فاتوا وبقي تليفزيون الدولة محمل بأعباء مش قادر يقوم بالدور ده.. وتحول الموضوع من صناعة إلى تجارة.. ومع الوضع فى الاعتبار أنه ممكن يحصل تربح وتحقيق أرباح لو بقي العمل جيد.. أنا خايف على الذوق العام بتاعنا كمصريين.. الموضوعات اللى بنتكلم فيها دي وقولت كده وبكرره.. الإعلام له تأثير كبير أوي.. والمسجد والكنيسة لهما تأثير كبير والمدرسة والأسرة.. والحقيقة أن الـ 4 عناصر متداخلين بشكل كبير اوي ويأثروا فى بعض.. لو تشددنا فى الجامع والكنيسة ينعكس على المجتمع ولو تطرفنا فى الفن والإعلام ينعكس على المجتمع وإذا كان التعليم فى المدارس ينعكس على المجتمع وندخل فى دائرة مفرغة يكون لها تأثير كبير على المجتمع لفترة طويلة".

وتابع الرئيس السيسي: "لا أقصد بالكلمة لما قولت نتوقف عند الموضوع ده.. وإذا كانت بتتكلف 20 – 30 مليار جنيه فإن تأثيرها على مجتمعتنا يتعدي أرقام كبيرة أوي.. حجم الدعم المقدم من الدولة لأبناء مصر ودي بلدنا والأرقام أكبر من عشرات المرات.. نعمل توازن ونرجعها لدورها تاني.. وده مش معناه المنع لكن بقول صياغة وتنظيم وده عبارة عن بنشاور للناس خالي بالكم.. كان فيه الأول فيه توازن وفيه خلل كبير دلوقتي.. ودي مش وجهة نظر فوقية أو أحادية.. انا نقلت وجهة نظركم وبيجيلي قياسات رأي ودراسات فى الموضوع كلها تحدثت عن أن الموضوع واخد اتجاه تصاعدي ومحتاجين نراجع نفسنا فيه"

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه عندما تحدث عن الإعلام والفن كان انطلاقا من الخوف على المجتمع

وأضاف الرئيس ..كل سيدة من حضراتكم قدامي عندها حكاية وحكاية رائعة جدا لو اتعملت عمل فني من خلال كاتب جيد وإخراج جيد وفريق تمثيل جيد وتكلفة جيدة هيطلع حاجة حلوة وتحقق ربح كمان لأنها حاجة حلوة.

وتابع الرئيس السيسي خلال لقاء المرأة المصرية والأم المثالية: "عاوز أطمنكم إن إحنا لما بنطرح موضوع مايخوفشي حد.. لأنه اللى بيعمل ده هو اللى هيعملوا دلوقتي.. ده الفريق الموجود سواء الكتاب أو المخرجين أو الفنانين.. هنظم الموضوع بشكل أكبر.. والأول كانت صناعة والدولة تنفق عليها وقادرة عليها".

وتحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن دور الرائدة الريفية من خلال التعامل المباشر مع السيدات فى الريف أو غير الريف، متابعا: "حرصنا على تعظيم دور الرائدة الريفية من أجل تسهيل التواصل فى الموضوعات المختلفة مثل كثرة المواليد والزواج المبكر وغيرها".

وأضاف السيسي، خلال لقاء المرأة المصرية والأم المثالية: "هناك تواصل وتغذية عكسية من الرائدات الريفيات والتوصيات التي نحتاج إليها.. وأوجه الشكر لكل رائدة ريفية مصرية نظرا لدورها الكبير، وأن يكون هناك صوت تسمع له يكون مفيدا لها ولأسرتها ولحياتها ومستقبلها وده الدور ندعمه بشكل كبير".

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في لقاء المرأة المصرية والأم المثالية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة منال عوض ميخائيل وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشارة أمل عمار رئيس المجلس القومي للمرأة، وعدد من القيادات النسائية والسيدات المصريات من مختلف المجالات.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس إستمع إلى كلمة المستشارة أمل عمار رئيس المجلس القومي للمرأة، والتي استعرضت جهود المجلس في دعم وتمكين المرأة المصرية، خاصةً في مجالات التمكين الإجتماعي وتولي المناصب القيادية بالمجتمع، فضلاً عن إعداد الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن اللقاء شهد إستعراض الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الإجتماعي والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي لجهود الحكومة لدعم المرأة المصرية، خاصةً من خلال برامج الحماية الإجتماعية مثل "تكافل وكرامة"، وزيادة الدعم النقدي المقدم للأسر المصرية وللمرأة المعيلة، وتعزيز التمكين الإقتصادي للسيدات من خلال رؤية مصر 2030. كما اطّلع الرئيس خلال اللقاء على فيلم تسجيلي عن جهود الدولة لدعم المرأة المصرية.

وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد حواراً تفاعلياً بين الرئيس وبعض المشاركات حول الموضوعات المختلفة المرتبطة بالمرأة والأمومة والطفولة ومرض الزهايمر ودور الفن والإعلام في تشكيل الشخصية المصرية والذوق العام ودور رائدات العمل الاجتماعي.