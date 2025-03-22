إعلام لبناني: غارة إسرائيلية تستهدف وادي زبقين في قضاء صور جنوبي لبنان

أفادت وسائل إعلام لبنانية بشن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة استهدفت وادي زبقين في قضاء صور جنوبي لبنان، بحسب ما ذكرت قناة "سكاي نيوز" في نبأ عاجل.

وشن جيش الاحتلال غارة استهدفت منطقة خيزران بين بلدتي اللوبية والسكسكية في جنوب لبنان، بالإضافة إلى غارة على بلدة النبي شيت في قضاء بعلبك شرقي لبنان، بحسب ما أفادت وكالة أنباء لبنان.

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وجه بشن موجة جديدة من الغارات على لبنان.

وزعمت الوزارة شن موجة ثانية من الضربات ضد أهداف لحزب الله في جنوب لبنان، وموجة من الغارات على قرى جنوبي لبنان وأخرى على بلدات ومناطق في البقاع في العمق اللبناني.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن سلاح الجو هاجم حوالي 50 هدفا لحزب الله على دفعتين حتى الآن.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن سقوط شهيد و7 جرحى في الغارة الإسرائيلية على مدينة صور في جنوب لبنان.