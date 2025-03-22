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السبت 22 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

رسالة حاسمة من السيسي لتنظيم الفن وحماية المجتمع

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه عندما تحدث عن الإعلام والفن كان انطلاقا من الخوف على المجتمع.

وأضاف الرئيس: كل سيدة من حضراتكم قدامي عندها حكاية وحكاية رائعة جدا لو اتعملت عمل فني من خلال كاتب جيد وإخراج جيد وفريق تمثيل جيد وتكلفة جيدة هيطلع حاجة حلوة وتحقق ربح كمان لأنها حاجة حلوة.

وتابع الرئيس السيسي خلال لقاء المرأة المصرية والأم المثالية: "عاوز أطمنكم إن إحنا لما بنطرح موضوع مايخوفشي حد.. لأنه اللى بيعمل ده هو اللى هيعملوا دلوقتي.. ده الفريق الموجود سواء الكتاب أو المخرجين أو الفنانين.. هنظم الموضوع بشكل أكبر.. والأول كانت صناعة والدولة تنفق عليها وقادرة عليها".

الرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي المرأة المصرية