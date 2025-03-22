مظاهرات في تركيا احتجاجًا على اعتقال رئيس بلدية إسطنبول

شهدت تركيا، اليوم السبت، مظاهرات احتجاجا علي اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، بحسب ما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وقالت السلطات التركية، إن المظاهرات جرت في ما يزيد عن 12 مدينة، بما في ذلك إسطنبول، كبرى المدن التركية، والعاصمة أنقرة.

وكان عشرات الآلاف من الأتراك قد خرجوا إلى الشوارع في مظاهرات سلمية في معظمها، منذ يوم الأربعاء الماضي، عندما تم اعتقال إمام أوغلو علي خلفية تهم مثل الكسب غير المشروع ومساعدة جماعة إرهابية.

ويعد إمام أوغلو المنافس السياسي الرئيسي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يتقدم عليه في بعض استطلاعات الرأي.

وقد أدان حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي، والذي ينتمي إليه رئيس بلدية إسطنبول، هذه الخطوة باعتبارها ذات دوافع سياسية، وحث أنصاره على التظاهر بشكل قانوني.