الليلة.. مواجهات ثأرية في إياب ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الأوروبية، اليوم الأحد، إلى مباريات إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري الأمم الأوروبية، التي تحمل مواجهات نارية وثأرية؛ من أجل تحديد المتأهلين إلى المربع الذهبي.

وتنطلق مباريات ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية في العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة، في سهرة رمضانية تسفر عن المنتخبات المتأهلة إلى نصف نهائي البطولة، بين إسبانيا وهولندا، فرنسا وكرواتيا، البرتغال والدنمارك، وألمانيا وإيطاليا، حيث تنقل شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية مباريات دوري الأمم الأوروبية حصريًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأصبحت بطولة دوري الأمم الأوروبية تحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة، وتعد فرصة ثمينة للمنتخبات الأوروبية للتنافس على لقب قاري مرموق، لا سيما بعد حصول البرتغال وفرنسا وإسبانيا على لقب الثلاث نسخ الماضية من البطولة.

وتُعد مواجهات الإياب التي تقام الليلة، ثأرية للمنتخبات الثلاثة فرنسا والبرتغال وإيطاليا، بينما يتوعد منتخب إسبانيا، هولندا على ملعب ميستايا، بعدما شهدت مباريات الذهاب نتائج مثيرة، زادت من صعوبة التكهن بالمتأهلين، حيث انتهت 3 لقاءات بفوز صعب ومفاجئ، بينما حسم التعادل الإيجابي نتيجة مواجهة أخرى.

البرتغال ضد الدنمارك

ويسعى منتخب البرتغال بقيادة أسطورته كريستيانو رونالدو لرد الاعتبار أمام الدنمارك، بعدما خسر المنتخب البرتغالي بهدف للا شيء في مواجهة الذهاب، التي أقيمت مساء الخميس الماضي على ملعب استاد باركن، وشهدت تفوق المنتخب الدنماركي على منافسه نتيجة وأداء.

ويستضيف رونالدو ورفاقه منتخب الدنمارك على ملعب خوسيه ألفالادي، في موقعة لا تقبل القسمة على اثنين، حيث يأمل منتخب البرتغال التأهل إلى نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية، ومن ثم حصد اللقب الثاني له من البطولة.

إسبانيا ضد هولندا

وبعد التعادل الإيجابي 2-2 في مباراة الذهاب، يتطلع كل من إسبانيا وهولندا إلى حسم التأهل في مباراة الإياب، التي تعد بمواجهة تكتيكية عالية المستوى، خاصة أن المباراة الأولى التي أقيمت على ملعب فينورد انتهت بتعادل مثير بين المنتخبين.

وتفوق منتخب هولندا على إسبانيا نسبيًا في موقعة الذهاب، حتى تلقى أحد لاعبيه البطاقة الحمراء، لينجح الماتادور في خطف هدف التعادل في الوقت القاتل، لذا يتوعد المنتخب الإسباني نظيره الهولندي على ملعب ميستايا في لقاء العودة، من أجل مواصلة رحلة الدفاع عن لقب بطولة دوري الأمم الأوروبية، الذي حصده في النسخة الماضية من المسابقة القارية، وخاصة بعد استفزاز جماهير هولندا للمنتخب الإسباني برفع «تيفو» للنجم الهولندي السابق روبن فان بيرسي وهو يسجل هدفه الشهير في شباك لاروخا في كأس العالم 2014.

فرنسا ضد كرواتيا

ويستعد منتخب فرنسا لقلب الموازين على كرواتيا في مباراة الإياب، بعدما خسر الديوك بثنائية دون رد على ملعب بولجد مساء الخميس الماضي، في ليلة شهدت غضب ديدييه ديشامب مدرب المنتخب الفرنسي من لاعبيه بسبب إهدار الفرص التهديفية وتفوق الكروات تكتيكيًا على بطل العالم 2018.

ويتطلع منتخب فرنسا بقيادة نجمه كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد الإسباني للثأر من كرواتيا في مواجهة إياب ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية، في اللقاء الذي يحتضنه ملعب حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية باريس، لحسم بطاقة التأهل للدور قبل النهائي، ثم معانقة المجد للمرة الثانية في تاريخه بعد موسم 2020-2021.

ألمانيا ضد إيطاليا

بعد فوز ألمانيا في مباراة الذهاب 2-1، يسعى المنتخب الإيطالي لتعويض خسارته، التي تعرض لها على ملعبه سان سيرو ووسط أنظار جماهيره، بالرغم أنه كان متقدمًا بهدف في بداية اللقاء.

ويحل منتخب إيطاليا ضيفًا على نظيره الألماني بملعب سيجنال إيدونا بارك معقل نادي بوروسيا دورتموند، في لقاء يديره تحكيميًا الحكم البولندي سيمون مارتشينياك، في مواجهة متوقع أن تشهد الكثير من الإثارة والندية على المستطيل الأخضر بين الكبيرين.