محافظة الجيزة تشارك في "ساعة الأرض" للتوعية بخطورة الاستهلاك المفرط للطاقة

تشارك محافظة الجيزة مساء اليوم السبت 22 مارس، ولمدة ساعة واحدة، من الساعة 8,30 إلى 9,30 مساءً حسب التوقيت المحلي، في الحدث البيئي العالمي فيما يعرف بــ "ساعة الأرض"، الذي ينظمه الصندوق العالمي للطبيعة سنوياً، وتشارك فيه وزارة البيئة تحت شعار "أنا أشارك فى ساعة الأرض"، من خلال تشجيع الأفراد والمجتمعات وملاك المنازل والشركات على إطفاء الأضواء والأجهزة الإليكترونية غير الرئيسية .

واشار المهندس عادل النجار محافظ الجيزة الى أن المشاركة في ساعة الأرض تعد إحدى آليات دمج الأفراد في التصدى لظاهرة تغير المناخ، وجذب الانتباه لخطورة الاستهلاك المفرط للطاقة وتأثيراته السلبية على كوكب الأرض وتسببه فى تغير المناخ وظاهرة الاحتباس الحراري، وتشجيعهم على السلوكيات الإيجابية الرامية إلى الحفاظ على البيئة والكوكب، لضمان بيئة ومستقبل مستدام، وذلك في إطار التوجه العالمي لترشيد استهلاك الطاقة وحماية كوكب الأرض، عن طريق الحفاظ على الطاقة وتقليل الغازات الكربونية، كما تعد المشاركة في هذا الحدث رسالة قوية للحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

وأشار محافظ الجيزة انه سيتم تخفيض وإطفاء الإنارة الخارجية وغير الأساسية في عدد من المنشآت الحكومية والسياحية والشوارع والميادين بالمحافظة والمنشآت التابعة للمحافظة وغيرها لمدة ساعة واحدة، بدءا من الساعة 8.30 حتى الساعة 9.30 وذلك مساء اليوم السبت.

ودعا محافظ الجيزة المواطنين للمشاركة بتخفيض الاستهلاك بمنازلهم لترشيد الطاقة .