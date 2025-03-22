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السبت 22 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مصدر لـ "البوابة نيوز": زيزو لم يوقع للأهلى ولكن فرصة ضمه كبيرة

زيزو
زيزو
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كشف مصدر داخل النادي الأهلي حقيقة توقيع أحمد مصطفى زيزو لاعب نادي الزمالك على عقد انتقاله إلى النادي الأهلي لارتداء القميص الأحمر بداية من الموسم المقبل،التي تنتظر مشاركة نادي القرن الأفريقي في بطولة كأس العالم للأندية.

وقال المصدر: إن هناك مفاوضات قوية مع أحمد زيزو ولكنه لم يوقع بشكل رسمي حتى الآن،على عقود الانتقال إلى النادي الأهلي كما أشاع البعض، بالإضافة إلى أن الأرقام التي نشرتها بعض التقارير الصحفية غير دقيقة.

وشدد المصدر على أن بعض رجال الأعمال الأعمال الأهلاوية يتبنون فكرة التعاقد مع زيزو، لأنه “القطعة” التي يحتاجها النادي الأهلي في الفترة المقبلة، بسبب عدم وجود جناح أيمن مميز في الفريق حتى الآن.

وأنهى المصدر حديثه قائلًا: إن فرص تعاقد الأهلي مع زيزو كبيرة للغاية، لأنه لاعب حر ولم ينجح الزمالك في تجديد عقده رغم كل المحاولات التي بذلها مسؤولوه طوال الفترة الماضية. 

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