ختام المرحلة السابعة لبطولة الجمهورية للفروسية

تختتم اليوم، فعاليات المرحلة السابعة من بطولة الجمهورية للفروسية التى يستضيفها نادى الحرس الجمهورى بمشاركة 94 حصانا تحت رعاية الاتحاد المصري للفروسية برئاسة الدكتور إسماعيل شاكر وكل رجال الاتحاد.

وانطلقت المرحلة السابعة ببطولة الجمهورية للفروسية يوم الخميس الماضى في جو جميل بين المتنافسين وجميع المشاركين في المرحلة السابعة للبطولة التى شهدت إقبال مميز من جميع المتسابقين والجمهور على مدار الأيام الأخيرة.

ومن جانبه قال العميد أحمد سمير عن الحلقة السابعة من بطولة الجمهورية، إن استضافة نادى الحرس الجمهورى منح البطولة القوة من خلال مشاركة 94 حصانا على ارتفاعين: ارتفاع الدرجة الخامسة وارتفاع الدرجة السادسة تحت إشراف الاتحاد المصرى للفروسية برئاسة الدكتور إسماعيل شاكر.

وأضاف العميد أحمد سمير أنه قام بتصميم مضمار الموانع بنفسه وأن جميع الحاضرين إنبهروا بالبطولة وقوتها والشكل التنظيمي لها مؤكدًا أن كل هيئة لها بطولة أو بطولتان على حسب جدول الاتحاد المصري للفروسية.

وأكد الكابتن محمد عبد المنعم رئيس نادي نوبلس للفروسية بأن فعاليات المرحلة السابعة من بطولة الجمهورية للفروسية تحت رعاية الدكتور إسماعيل شاكر رئيس الإتحاد المصري للفروسية شهدت نجاحا وقوة كبيرة هذا الموسم بعد التنظيم المتميز لنادي الحرس الجمهوري وبمشاركة 94 حصانا تنافسوا على السباق في الموانع .

وأضاف رئيس نادي نوبلس للفروسية بأن شدة المنافسة زادت من قيمة البطولة وقيمتها بعد ارتفاعها الدرجتين الخامسة والسادسة تحت رعاية الاتحاد المصري للفروسية الأمر الذي خلق نوعا من المنافسة الشريفة بين المتسابقين .

وأشاد محمد عبدالمنعم بالدور الذي لعبه نادي الحرس الجمهوري وكل قياداته في إخراج البطولة بهذا الشكل المتميز مشيدا بالدور الذي لعبه جميع المسئولين وعلى رأسهم العميد أحمد سمير في نجاح البطولة وقوتها هذا العام .

وختم عبدالمنعم حديثه بأنه يريد انتشار لعبة الفروسية في كل ربوع المحروسة لأنها من الرياضات الممتعة التى تزيد الأشخاص قوة وذكاء على المستوى الفنى والتكتيكي داخل أرض المنافسة.