مقتل 4 أشخاص بحريق غابات في كوريا الجنوبية وإجلاء المئات

لقي ما لا يقل عن ثلاثة رجال إطفاء وموظف حكومي حتفهم في حريق غابات في كوريا الجنوبية، ما دفع الحكومة إلى إعلان حالة الطوارئ في المناطق الجنوبية الشرقية، وفق ما أفادت السلطات السبت.

وأعلنت وزارة الداخلية الكورية الجنوبية أن الحريق اندلع في مقاطعة سانشونغ بعد ظهر الجمعة، ما استدعى نشر 304 عناصر إضافيين و20 طائرة مروحية.

وقال مسؤول في وكالة الإطفاء لوكالة فرانس برس "تأكدت وفاة أربعة أشخاص: ثلاثة رجال إطفاء وموظف حكومي".

وذكرت دائرة الغابات الكورية أن حرائق الغابات اندلعت في مناطق أخرى مع الإبلاغ عن 16 حالة السبت وحده.

وأصدرت وكالة الغابات تحذيرات "شديدة" من الحرائق، وهي أعلى مستوى لها، في 12 موقعا بما فيها مقاطعتا كيونغ سانغ الشمالية والجنوبية، وبوسان ودايجيون.

وأعلنت وزارة الداخلية لاحقا حالة الطوارئ في أولسان ومقاطعتي كيونغ سانغ الشمالية والجنوبية، بسبب "الأضرار الجسيمة التي سببتها حرائق الغابات المتزامنة في كل أنحاء البلاد".

وتقع سانشونغ، في مقاطعة كيونغ سانغ الجنوبية، على مسافة نحو 250 كيلومترا جنوب شرق سيول.

ووفقا لتقارير محلية، أُغلقت أجزاء من الطرق السريعة في المنطقة كإجراء احترازي.

وصرح مكتب تشوي سانغ موك، القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية بأنه وجّه الوكالات المعنية "بحشد كل المعدات والأفراد المتاحين لإخماد الحريق بسرعة".