مدحت صالح يغرد على المسرح الكبير وعمرو سليم يعزف ألحان زمن الفن الجميل

ضمن أنشطة وزارة الثقافة اإختتمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام فعاليات برنامجها الرمضانى الذى أقيم على مختلف مسارحها بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور وشهد ألواناً إبداعية متنوعة حققت نجاحاً جماهيرياً ضخما .

فعلى المسرح الكبير أقيمت سهرة طربية ساحرة غرد خلالها النجم مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو والموزع الموسيقى الشهير عمرو سليم والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر بمختارات من أعماله البراقة وعدة مؤلفات تراثية إشتهر بأدائها كان منها زي ما هي ، يتقال ، قلبي ومفتاحه ،قلب واحد ، شبكوا إيديكوا ، ٣ سلامات ، حبيبي يا عاشق ، وعدي ، بتغرينى لحظة تاريخية، المليونيرات ، النور مكانه ، ياواحشنى رد عليا ، دا حب ، ميدلى أم كلثوم ، إبن مصر وبناء على طلب الجمهور قدم ست الحبايب بمناسبة عيد الأم ، وكان الموسيقار عمرو سليم قد بدأ الحفل بجولة فى ألحان زمن الفن الجميل وعزف لحنى مالى والقلب معاك .

وعلى مسرح الجمهورية إستضاف فريق وسط البلد المنشدان الشيخ إيهاب يونس وعبد الرحمن بلاله ، المطرب عادل ميخا ، عازف الكمان محمد سامى وفرقة الحضرة ليتشارك الجميع فى خلق شكل فنى براق إمتزج خلاله الطابع الفنى للفريق بمذاق روحانيات الشهر المعظم وتضمن قل للمليحة ، حجاز ، صلى يا حنان ، صلوا عليه ، إمام الرسل ، يا جزيرة ، أبشروا ، باب السما ، المسحراتى ، النبى صلوا عليه ، سيدى عمو ، لما قسى قلبى ، المسك فاح وأول حياتى التى تم تقديمها بمناسبة عيد الأم .

وإحتضن المسرح الصغير إحتفالية بمناسبة عيد الأم قدمها نجوم المستقبل من طلاب مركز تنمية المواهب تحت إشراف المدير الفنى الدكتور سامح صابر فصل كورال الشباب والأطفال قيادة وتدريب الدكتور محمد عبد الستار وتضمنت نخبة من الأعمال الغنائية التي تحتفي بالأم وتبرز دورها فى إعداد الأجيال الجديدة منها يا رحمن ، يا أمى يا نور عنيه ، أمى يا نور بيتنا ، بيت العز ، شدى الضفاير ، دعوتى فى الفجر ، أنشودة أمى ، أمى أقوى حب ، أحن قلب ، نص الدنيا ‏، صباح الخير يا مولاتى ، المدن ، أمى يا ملاكى ، حبك حياة ، يا نور جديد ، لو تسمحى لى ، أمي في كوم .. أداها حبيبة الشريف ، أحمد فايد ، ترتيل - نور هانى ، هاجر سعيد ، يوسف نجاح ، ملك جوهر ، ساندرا عماد ، أحمد وليد ، رقية مصطفى ، يوسف درويش ، مهدى محمد ، شيماء ضاحى ، ملك أحمد ، أيتن محمد ، زياد أحمد ، أمل أحمد ، عمرو عبد الوهاب ، نوريانا ، لوجين تامر ، محمد محمود .