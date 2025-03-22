وزير الاتصالات يُتوّج فريق الشركة المصرية للاتصالات بكأس بطولة ICTBALL 2025

توّج الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فريق الشركة المصرية للاتصالات ببطولة ICTBALL 2025 وسلمها كأس المرحوم محمد العزب، رئيس قطاع الإعلام السابق بالشركة المصرية للاتصالات وذلك في حفل ضخم أُقيم بعد المباراة النهائية للبطولة الرمضانية، التي شهدت منافسة قوية بين فريق الشركة المصرية للاتصالات وفريق معهد تكنولوجيا المعلومات (ITI)، وانتهت بفوز المصرية للاتصالات بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.



شهدت المباراة النهائية، التي أُقيمت وسط حضور جماهيري كبير، أداءً متميزًا من الفريقين، حيث تبادل اللاعبون الهجمات، وقدموا عرضًا كرويًا رائعًا يعكس المهارات العالية والتنافسية القوية بين فرق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. تمكن فريق المصرية للاتصالات من حسم اللقاء لصالحه بفضل أداء منظم وهجوم فعّال، ليحصد اللقب بعد مشوار حافل بالانتصارات في البطولة.

وفي كلمته خلال حفل التتويج، أثني الدكتور عمرو طلعت علي المستوى المتميز الذي شهدته البطولة، مشيرًا إلى أن مثل هذه الفعاليات الرياضية تعزز الروح الجماعية والتواصل بين العاملين في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشاد بدور اللجنة المنظمة للبطولة، وأهمية إطلاق اسم المرحوم محمد العزب، الرئيس السابق لقطاع الإعلام بالشركة المصرية للاتصالات، على كأس البطولة، تخليدًا لإسهاماته الكبيرة في القطاع.

كما أكد الوزير على أن البطولة الرمضانية أصبحت تقليدًا سنويًا مهمًا يجمع بين الشركات والهيئات العاملة في القطاع، مما يعزز العلاقات المهنية بين العاملين في أجواء رياضية تنافسية.

شهد الحفل الذي أقيم عقب المباراة حضور عدد من القيادات التنفيذية في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب ممثلين عن الشركات والمؤسسات المشاركة في البطولة وشارك في الاحتفالية وتسليم الجوائز كل من الاستاذ محمد حنفي المستشار الإعلامي لوزارة الاتصالات ،النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بالبرلمان المصري ، المهندس محمد نصر رئيس الشركة المصرية للاتصالات ، الدكتورة هبه صالح رئيس معهد تكنوولجيا المعلومات ITI ، المهندس خالد إبراهيم رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والكابتن أسامة عرابي كابتن فريق كرة القدم بالنادي الأهلي المصري ومنتخب مصر سابقًا ولفيف من القيادات والمسئولين.

تحظى بطولة هذا العام برعاية عدد من الشركات الكبرى في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا، حيث تأتي ساميت للحلول التقنية، إيجيبت تراست، مجموعة إي فاينانس، راية تريد، ودِل تكنولوجيز وكابجميني في قائمة الراعي البلاتيني للبطولة. كما تشارك الشركة المصرية للاتصالات و SAP كراعٍ ذهبي، بينما ترعى كل من راية لتكنولوجيا المعلومات، وإي آند مصر الحدث كجهات راعية فضية، وتشارك فيكسد سوليوشنز وغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات CIT وسيكو وميركوري كومينيكيشنز كراعٍ برونزي.

وتم خلاله توزيع الجوائز والميداليات على الفرق الفائزة، وسط أجواء من الفرح والاحتفال. كما تم تكريم عدد من اللاعبين المتميزين في البطولة، تقديرًا لأدائهم الرياضي المتميز وقدمت شركة كاردو منتجها الرائد CardoO Scale لفريق الشركة المصرية للاتصالات.

يأتي تنظيم البطولة الرمضانية في إطار الحرص على تعزيز روح الفريق والتواصل الفعّال بين العاملين في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وتساهم هذه الفعاليات في تحقيق التوازن بين الحياة العملية والأنشطة الرياضية، مما ينعكس إيجابيًا على بيئة العمل والإنتاجية.