القبض على 6 أشخاص لقيامهم بسرقة محل مغشولات ذهبية بالقطامية

السبت 22/مارس/2025 - 07:13 م

تمكن رجال المباحث القاهرة، من القبض على 6 أشخاص لقيامهم بسرقة محل مغشولات ذهبية بمنطقة القطامية.

تلقى قسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة، بلاغا يفيد تعرض خزينة محل مشغولات ذهبية للسرقة بالقطامية، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين سرقة مشغولات ذهبية ومبلغ مالي من الخزينة، وأن 6 عاطلين وراء ارتكاب الجريمة.

وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن المسروقات، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.