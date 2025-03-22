"الدفاع الروسية": مقتل أكثر من 200 عسكري أوكراني في كورسك خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، مقتل أكثر من 200 عسكري أوكراني في مقاطعة كورسك خلال 24 ساعة.

وأوضحت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك) أنه خلال العمليات الهجومية، هزمت وحدات من مجموعة "الشمال" الروسية، تشكيلات من لواءين ميكانيكيين للهجوم الجوي ولواء بحري ولواءين للدفاع الإقليمي تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق جوجوليفكا وجورنال وجيفو وأوليشنيا في مقاطعة كورسك.

وأشارت إلى تكبيد القوات الأوكرانية في المناطق الحدودية لمقاطعة كورسك، خسائر بلغت أكثر من 200 عسكري خلال الـ 24 ساعة الماضية، بالإضافة إلى تدمير مركبة مشاة قتالية، و3 مركبات قتالية مدرعة و7 سيارات، و7 مدافع ميدان، و3 هاون، ومركبة رباعية الدفع.

وأوضحت الوزارة أن مجمل خسائر القوات الأوكرانية منذ بدء العمليات القتالية على محور كورسك بلغت 69320 عسكريا، و400 دبابة، و323 مركبة مشاة قتالية، و289 ناقلة جند مدرعة، و2213 مركبات قتالية مصفحة، و2510 سيارات، و575 مدفعا ميدانيا، و52 راجمة صواريخ، و26 قاذفة صواريخ مضادة للطائرات، و120 محطة حرب إلكترونية، و18 رادارا مضادا للبطاريات، و10 رادارات دفاع جوي.