«القاهرة الإخبارية»: الاحتلال ينفذ أكثر من 20 غارة جوية على مناطق في جنوب لبنان

أكد أحمد سنجاب، مراسل «القاهرة الإخبارية»، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه على البلدات الحدودية اللبنانية، حيث استهدف بغاراته الجوية والمدفعية مناطق في القطاعين الأوسط والشرقي للجنوب اللبناني، وصولًا إلى مناطق شمال نهر الليطاني، حيث يتواجد جيش الاحتلال في خمس نقاط حدودية داخل هذا القطاع.

وأوضح «سنجاب»، خلال رسالة على الهواء، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن القصف الإسرائيلي جاء بعد إعلان الجيش اللبناني عن العثور على ثلاث منصات بدائية لإطلاق الصواريخ في شمال نهر الليطاني، ويُعتقد أن هذه المنصات استخدمت في إطلاق صواريخ باتجاه مستعمرة المطلة، حيث اعترضتها منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية، مؤكدًا أن جيش الاحتلال نفذ أكثر من 20 غارة جوية وركزت على مناطق في شمال نهر الليطاني،

ونوه بأن المدفعية الإسرائيلية نفذت قصفًا عنيفًا على بلدات يحمر الشقيف، الخيام، وكفر كلا، مما أدى إلى سقوط شهداء ومصابين، وفقًا لبيان وزارة الصحة اللبنانية، مؤكدًا أن الطيران الحربي الإسرائيلي دخل على ارتفاع منخفض لأول مرة منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر الماضي، ونفذ سلسلة من الغارات الجوية العنيفة.

وتابع: «حذرت قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) من أن الوضع هش للغاية، واستمرار التصعيد قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة وأكثر صعوبة على جانبي الخط الأزرق، ودعت كافة الأطراف إلى ضبط النفس».