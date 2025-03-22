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السبت 22 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدًا في «البوابة».. الأمم المتحدة تحذر من صدمة هائلة للأطفال في غزة

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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة «البوابة» الصادر بتاريخ الأحد 23 مارس 2025، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

خلال لقاء المرأة المصرية والأم المثالية

السيسي: تكليف الحكومة بمواجهة جميع أشكال العنف ضد المرأة.. وتوفير بيئة آمنة تحمى حقوقها وتضمن سلامتها

الأمم المتحدة تحذر من صدمة هائلة للأطفال فى غزة

باريس وبرلين ولندن تدعو إلى العودة الفورية لوقف إطلاق النار

«ترامب» يريد إقامة علاقة ثقة مع إيران

إسرائيل تعلن قصف قاعدتين عسكريتين فى وسط سوريا

.. وتهدد برد قاس صواريخ من لبنان باتجاه أراضيها

.. وتفكيك ثلاث منصات لإطلاق الصواريخ فى جنوب لبنان

الجيش الإسرائيلى يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

العدد
البوابة المرأة المصرية الأم المثالية الامم المتحده غزة إيران وقف اطلاق النار