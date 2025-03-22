اقرأ غدًا في «البوابة».. الأمم المتحدة تحذر من صدمة هائلة للأطفال في غزة

السبت 22/مارس/2025 - 07:06 م

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة «البوابة» الصادر بتاريخ الأحد 23 مارس 2025، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

خلال لقاء المرأة المصرية والأم المثالية

السيسي: تكليف الحكومة بمواجهة جميع أشكال العنف ضد المرأة.. وتوفير بيئة آمنة تحمى حقوقها وتضمن سلامتها

الأمم المتحدة تحذر من صدمة هائلة للأطفال فى غزة

باريس وبرلين ولندن تدعو إلى العودة الفورية لوقف إطلاق النار

«ترامب» يريد إقامة علاقة ثقة مع إيران

إسرائيل تعلن قصف قاعدتين عسكريتين فى وسط سوريا

.. وتهدد برد قاس صواريخ من لبنان باتجاه أراضيها

.. وتفكيك ثلاث منصات لإطلاق الصواريخ فى جنوب لبنان

الجيش الإسرائيلى يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن