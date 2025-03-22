برلماني: الدراما الحالية تعكس أسوأ الظواهر.. والمجتمع بحاجة إلى محتوى يعزز الهوية الوطنية

أكد النائب مجدي الدين حسيبو، عضو مجلس الشيوخ، على أهمية توجيهات الرئيس السيسي بخصوص الأعمال الدرامية المقدمة للناس، وقرار رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بتشكيل مجموعة عمل متخصصة لإعادة صياغة الدراما المصرية، قائلا: ما يقدم من أعمال درامية خلال رمضان وبالذات خلال الموسم الأخير فاق كل حد وأصبح مجرد انعكاس لأسوأ الظواهر في المجتمع المصري وأقبح الجرائم.

وقال حسيبو، في تصريح صحفي له اليوم، ان المجتمع المصري بحاجة لأعمال درامية تقدم ظواهر ايجابية وتنمي وتعزز الهوية الوطنية وتقف أمام قصص كفاح ونماذج مشرفة وناجحة، وهو على عكس ما يقدم من تدني فني وأعمال مبتذلة تحتشد بمشاهد وألفاظ لا تليق وليست هى أخلاقيات الشعب المصري من قريب أو بعيد.

ونوه عضو مجلس الشيوخ، بقول الدكتور مصطفى مدبولي أن الأعمال الدرامية المعروضة خلال شهر رمضان لا تعبر عن الواقع المصري بشكل دقيق، مما يستدعي إعادة النظر في المحتوى المقدم، موضحا ان الهدف ليس تقييد حرية الفكر والإبداع، بل توجيه الدراما نحو تقديم أعمال تكرس القيم الإيجابية وتعزز الانتماء الوطني.

وأشار نائب مستقبل وطن، أن الدراما يجب أن تعكس الهوية الحضرية للمجتمع المصري وتتناول القضايا التي تهم المواطنين بصورة بناءة، فليس الهدف هو تقديم أسوأ الجرائم والتفنن في تصدير مشاكل مرعبة وظواهر فجة عن المجتمع المصري، متسائلا عن النماذج الجيدة والناجحة والمشاريع المنجزة وغيرها من الحكايات التي تصلح مادة درامية مشوقة وتشجع الإيجابية لدى الأجيال الجديدة.

واختتم النائب مجدي الدين حسيبو أن، التعليم والدراما عنصران مؤثران في المجتمع والعمل التلفزيوني يشاهده عشرات الملايين، ولابد من البحث عن قيمة ورسالة يتم تقديمها للناس.