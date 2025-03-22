وزير الرياضة يكشف كواليس صورته مع زيزو في معسكر منتخب مصر

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أنه عقد جلسة مع أحمد مصطفى زيزو لاعب الزمالك ومنخب مصر ، في معسكر منتخب مصر قبل سفر الفراعنة لمواجهة أثيوبيا أمس ، الجمعة، بالمغرب في تصفيات كأس العالم 2026 بناءً على طلب اللاعب.

وتابع وزير الرياضة في تصريحات لبرنامج "النجوم في رمضان" عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: حينما كنت متواجد في معسر منتخب مصر ..فوجئت بأحمد مصطفى زيزو يطلبالحديث معي بشأن أزمة مستحقاته المتأخرة حينما تواجد مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس الأيرة.



وواصل: أستمعت لشكوى زيزو بعدها تحدثت مع هاني أبوريدة رئيس إتحاد الكرة المصري وأستدعيت باقي اللاعبين الذين لهم نفس الشكوى من أجل إيجاد حل لهذه الأزمة.



وتابع: توقعت أن يُثار جدل حول صورتي مع زيزو بشأن أزمته الحالية مع ناديه الزمالك لكني أمتلك درجة كبيرة من الصبر والقدرة على تحمّل أي ضغط لكن لابد أن يكون هناك إحترام للمسئولين.



وواصل: هاني أبوريدة وعد اللاعبين بصرف مستحقاتهم المتأخرة مع المنتخب الأولمبي.

ويقدم البرنامج "النجوم في رمضان" الإعلامية الكبيرة نجلاء حلمي كل أحد وثلاثاء أسبوعيا في الشهر المبارك ويترأس تحريره الناقد الرياضي وليد قاسم.

وحقق برنامج النجوم في رمضان نجاحا كبيرا في مواسم سابقة عبر استضافة رموز الرياضة والكرة في مصر