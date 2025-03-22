احتفالا بيوم المرأة.. قصور الثقافة تعزز وعي الفتيات والأطفال بأنشطة تثقيفية وإبداعية

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، مجموعة متنوعة من الأنشطة بمكتبة الطفل بحي السلام، ضمن برنامج احتفالات وزارة الثقافة بيوم المرأة المصرية.

أقيمت الفعاليات بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وبالتعاون مع جمعية مصر للثقافة وتنمية المجتمع، ومديرية التربية والتعليم، وشهدت حضور عدد من طالبات مدارس "الشيماء الإعدادية، الخنساء الثانوية، هدى شعراوي الإعدادية، وسلمان الفارسي التجريبية الإعدادية - الثانوية".

واستهلت بلقاء بعنوان "العصر الذهبي والاستثمار المستدام للفتيات" تحدثت خلاله د. جيهان حسن، مدير عام ثقافة الطفل، عن الإنجازات التي حققتها الدولة لدعم المرأة والفتاة والتي أحدثت نقلة نوعية في هذا المجال.

وأشارت إلى أهمية تمكين الأطفال والفتيات بما يتماشى مع رؤية الجمهورية الجديدة، من خلال التعزيز الاجتماعي والنفسي، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبناء مستقبل قائم على سبل استثمار فعّالة، موضحة أن الفتاة هي الأم في المستقبل والمهندسة والطبيبة والباحثة والعالمة.

أعقب ذلك محاضرة بعنوان "الاستثمار في الرعاية الصحية للفتيات" أكدت خلالها د. ميرڤت شعبان، من الإدارة الصحية بمنطقة السلام، على ضرورة حماية الفتاة من أية ممارسة خاطئة ضدها كالزواج المبكر، الختان، والزواج القسري، بالإضافة إلى دعمها صحيا بداية من سن البلوغ، وتعريفها بالتغيرات النفسية والفسيولوجية المصاحبة.

واختتمت الفعاليات بتنفيذ ورشة أشغال يدوية، بجانب ورش متنوعة للأطفال منها عمل فانوس بالخرز وقماش الخيامية، تدريب رضوان علي، تصميم مدفع مجسم، ورشة ماسكات من الفوم تدريب إبراهيم عبد المنعم، وأخيرا تعليم أساسيات الرسم والتلوين تدريب مروة محمد.

قدمت الأنشطة ضمن برنامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، من خلال الإدارة العامة لثقافة الطفل، في إطار برنامج مكثف أعدته هيئة قصور الثقافة احتفالا بيوم المرأة المصرية، تقديرا لدورها في إعداد الأجيال وبناء المجتمعات.

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