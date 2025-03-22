وزير الرياضة: ننتظر قرار "الأولمبية" بشأن أزمة مباراة القمة.. ولم أتأخر في التدخل

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، إنه لم يتأخر في أزمة مباراة القمة الأخيرة بين الأهلي والزمالك.

وواصل أشرف صبحي : قالوا أنني تأخرت في أزمة مباراة القمة ..هذا غير صحيح ..لم يكن من المنطقي أن أتدخل ..ف هناك تسلسل وتدرج طبيعي لمثل هذه الأزمة ولم تكن الوزارة طرفاً فيها لكن حينما طُلب مني التدخل لم أتردد.

وشدد وزير الرياضة خلال تصريحات لبرنامج"النجوم في رمضان" عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة على أن التصعيد في أزمة مباراة القمة الأخيرة زاد عن الحد

وواصل: حيمنا تدخلت في الأزمة ..تحدثت مع الأشقاء في وزارة الرياضة السعودية وتفضلوا بالموافقة سريعاً على إرسال طاقم تحكيم سعودي لأدارة المباراة في محاولة مني لإنقاذ الموقف.

وتابع: رغم موافقة وزارة الرياضة السعودية على إرسال طاقم تحكيم سعودي لكن هناك أطراف أخرى في الأزمة رفضت هذا الحل . قبل أن يتم التصعيد بعدها للجنة الأولمبية المصرية .

وأستطرد: بعد صدور قرار اللجنة الأولمبية المصرية سيكون من حق كل الأطراف التعقيب سواء بقبول القرار أو بالتصعيد لجهات محلية أو خارجية.

ويقدم البرنامج "النجوم في رمضان" الإعلامية الكبيرة نجلاء حلمي كل أحد وثلاثاء أسبوعيا في الشهر المبارك ويترأس تحريره الناقد الرياضي وليد قاسم.

وحقق برنامج النجوم في رمضان نجاحا كبيرا في مواسم سابقة عبر استضافة رموز الرياضة والكرة في مصر.