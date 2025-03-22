وزارة الثقافة تشارك في "ساعة الأرض" بإطفاء أنوار معالمها الثقافية والتراثية اليوم

تشارك وزارة الثقافة المصرية اليوم، السبت 22 مارس 2025، في المبادرة العالمية “ساعة الأرض”، وذلك عبر إطفاء الأنوار الخارجية لعدد من المعالم الثقافية والتراثية البارزة، وفي مقدمتها دار الأوبرا المصرية، المتاحف الفنية والقومية، والمسارح، لمدة ساعة من الثامنة والنصف مساءً وحتى التاسعة والنصف، مع استمرار الفعاليات والأنشطة الرمضانية.

وأكد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، أن مشاركة الوزارة في هذه المبادرة تأتي في إطار التزام الدولة بدعم الجهود العالمية للحفاظ على البيئة، وتعزيز الوعي بضرورة ترشيد استهلاك الطاقة.

وأضاف الوزير أن إطفاء الأنوار لمدة ساعة ليس فقط إجراءً رمزياً، بل هو رسالة تؤكد أهمية اتخاذ خطوات جادة لمواجهة التغيرات المناخية، وتحفيز المجتمع على تبني ممارسات صديقة للبيئة.

وأشار إلى أن المؤسسات الثقافية والفنية تلعب دوراً محورياً في نشر الوعي البيئي، مشدداً على أن وزارة الثقافة تواصل جهودها لتعزيز الاستدامة من خلال مبادرات وبرامج مختلفة تهدف إلى دعم القضايا البيئية، سواء عبر الفعاليات الثقافية أو من خلال الفنون والإبداع.

ودعا وزير الثقافة المصريين للمشاركة في هذه المبادرة، مشدداً على ضرورة تبني ممارسات تحد من استهلاك الطاقة وتسهم في حماية البيئة، قائلاً: “كوكب الأرض هو بيتنا الوحيد، ولا نمتلك غيره، لذا علينا جميعاً تحمل مسؤوليتنا في حمايته من أجل الأجيال القادمة”.

يذكر أن “ساعة الأرض” تعد من أكبر المبادرات البيئية العالمية، ويتم خلالها إطفاء الأنوار لمدة ساعة واحدة، من الساعة 8:30 إلى 9:30 مساءً بالتوقيت المحلي، بهدف تسليط الضوء على أهمية الحفاظ على موارد كوكب الأرض.