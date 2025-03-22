حسن جوني: التصعيد خلق نقطة تحول في الواقع الميداني بجنوب لبنان

علق العميد حسن جوني، نائب رئيس أركان جيش لبنان الأسبق، على نفي حزب الله بعلاقته إطلاق الصواريخ الثلاث واتهم تل أبيب باختلاق الأزمة للعودة للعملية العسكرية في لبنان، أن التصعيد خلق نقطة تحول في الواقع الميداني بجنوب لبنان رغم أنها من النمط السابق للعمليات التي كانت تحدث قبل الحرب.

أضاف جوني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أمل الحناوي، ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»: « إطلاق الصواريخ البدائية الواضح أن إسرائيل هو المستفاد منها على الرغم من أنها لم تكن مؤثرة عسكريًا، سوى أن ردت فعل الجيش الاسرائيلبي العنيفة والمنسقة والتي تدخل في المزيد من الضغط العسكري للدولة اللبنانية من أجل دفعها للتجاوب مع طرحات التفاوض الأخيرة التي طرحت».

أوضح نائب رئيس أركان جيش لبنان الأسبق، أن هذه العملية كانت طائشة وانها كانت مجرد رسائل للداخل اللبناني، وأن حزب الله لاعلاقة له بالصواريخ ولا مصلحة له ولا قدرة له على التحرك في جنوب الليطاني بهذا الشكل.