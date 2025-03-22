مسؤول روسي: ترامب يدفع نحو تحولات جذرية في الجغرافيا السياسية

السبت 22/مارس/2025 - 06:40 م

قال رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة دميتري دميترييف، إن تصرفات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدفع لتحولات جذرية في الجغرافيا السياسية تستبدل النماذج الخاطئة بالمنطق السليم.

وقال ديمترييف -في تغريدة على موقع (X) للتواصل الاجتماعي وفقا لقناة (روسيا اليوم) اليوم السبت- إن ترامب يحدث تحولات جذرية في الجغرافيا السياسية، حيث تنهار النماذج الخاطئة، وتفسح المجال للقرارات السليمة والقائمة على القيم.

وبحسب دميترييف، فإن الحضارة الغربية التي أنهكتها الهجرة غير المنضبطة والاستبداد الأيديولوجي، تشهد الآن عملية إعادة تنسيق، وفجر التنوير الجديد.

وقد شارك رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، ضمن الوفد الروسي، في المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة في المملكة العربية السعودية، 18 فبراير الماضي، حيث تمت مناقشة استعادة العلاقات الثنائية والتسوية في أوكرانيا.

كما أفاد رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد غريغوري كاراسين، في تعليق لقناة "زفيزدا" التلفزيونية، فإن الوفد الروسي سيتوجه، 23 مارس، مرة أخرى إلى الرياض، لإجراء مشاورات بين مجموعات الخبراء الروس والأمريكيين، على أمل تحقيق تقدم في عملية المفاوضات. وستجري المشاورات، 24 مارس، على أن يرأس الوفد الروسي كاراسين، ومستشار مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي سيرغي بيسيدا.